医美精英齐聚·未来科技共享2018国际抗衰老医学美容大会引爆山城

作为一次国际化的抗衰大会，对参与大会的专家们来说是一次绝佳的交流学习机会，当然也是对医美发展具有深刻的影响意义。

6月30日，由中国抗衰老促进会医学美容专业委员会主办，重庆当代整形美容医院承办、陆军军医大学西南医院协办的——2018国际抗衰老医学美容大会圆满落幕，为期3天的抗衰医美大会，又一次为医美界带来了无限的精彩。

会议现场

院士领衔 大咖汇聚

超500位医美同行尽显专业风采

2018国际抗衰老医学美容大会吸引了国内外超过500位医美同行的参与，涵盖激光皮肤抗衰老、注射美容抗衰老、外科整形以及医美新媒体运营等各个领域的专家领头人，其中来自中国科学院的刘以训院士更是成为大会上的一道亮点，本次大会也是由刘院士领衔分享，在大会开幕式环节，刘院士进行了干细胞领域相关应用研究的分享。同时，他也肯定了本次大会的国际化高规格，也寄予了对本次大会非常高的期望。

刘以训院士讲话

大会名誉主席—国际华人皮肤科学会（ICDA）创始会长兼名誉会长郑志忠教授；大会主席—清华大学附属垂杨柳医院皮肤美容特聘专家刘红梅教授；大会执行主席—陆军军医大学西南医院皮肤科副主任尹锐教授；大会执行主席—重庆当代整形美容医院副院长陶卫；以及来自国内、中国香港、新加坡、韩国等国际地区的专家同行，在大会上齐齐亮相，巅峰对话，分享及探讨各自领域的超前医美技术。

大会执行主席-当代整形美容医院副院长陶卫

大会名誉主席-郑志忠教授

大会主席-刘红梅教授

学术碰撞 深度探讨

医美发展尽享未来新科技

作为一次国际化的抗衰大会，对参与大会的专家们来说是一次绝佳的交流学习机会，当然也是对医美发展具有深刻的影响意义。参会的国内外近百名专家讲者在《面部年轻化专场—激光美容、埋线美容》、《典型案例和特殊病例报告》、《中胚层疗法、干细胞专题》、《医美新媒体运营论坛》、《美容外科手术专题》、《皮肤屏障修复与文绣专题》、《面部年轻化专场-注射美容及不良反应》、《产后康复与身体塑形专题》、《乳房及女性私密专题》等10大医美专题论坛上进行了专业的课题演讲和深度的学术交流，演讲专家与场下的同行们就目前出现的各类医美抗衰项目、技术、产品等进行了全方位的分析讨论，就目前医美发展的科技新趋势进行了深度剖析。

抗衰大会现场

同时，也涉及到如何让求美者能够有更好的医美体验等，与求美者切身相关的话题。此外，数十家国际前沿医美企业进驻大会，发布了4大卫星会中会，让大家感受到医美发展中令人惊讶的新科技，而这些都是秉着“以人为本，回归医疗本质”的医美理念。

而本次大会更是与新媒体互动打通，在专业的学术讨论以外，关于“医美如何在新媒体时代突破创新”的话题引起了在场专家们的热烈探讨，在这个将新媒体渗透到生活方方面面的时代，医美发展同样需要以多元化、立体化的姿态与求美者进行沟通。

医美新媒体运营论坛现场

学术当代 革新无止境

品牌突破创造更多惊喜

作为本次大会的承办机构，当代整形美容医院除了做到服务上组织上的用心尽力以外，也更是旨在技术的创新、品牌的突破。在这次大会上，大会特邀当代专家团，在会上进行了关于医美新技术的课题演讲。当代整形美容医院院长，大会特邀讲者牙祖蒙，着重分享了关于面部微创抗衰老的课题并与现场专家进行了精彩的探讨，牙院长表示，微整形在抗衰领域的应用不断革新，已经进入了整体打造联合应用的微整形抗衰新时代。

当代整形美容医院院长牙祖蒙

当代整形美容医院副院长，大会执行主席陶卫，在会上分享了面颈部年轻化综合管理的技术与心得，同时指出科技抗衰领域，激光美容的应用呈现出多元化的趋势发展。

当代整形美容医院副院长陶卫

当代整形美容医院副院长、大会特邀讲者陈成，当代整形美容医院副院长、大会特邀讲者王旭明，各自在美容外科分论坛上分享了内窥镜美胸，以及综合隆鼻的经验，以其精湛的技艺赢得全场与会者的认同，同时，也在美容外科分论坛上对整形美容与医美新科技结合的运用进行了全面剖析，深入解读。

当代整形美容医院副院长陈成

当代整形美容医院副院长王旭明

当代整形坚持每年组织承办（协办）国际性医美专业大会，这也是“学术当代”的充分体现，更是当代整形坚持对求美者的一份承诺。在医美技术与服务上，当代从未停止过追求的脚步，当代专家团也更是身体力行参与国内外各类医美技术论坛、交流大会，把国际上最先进的医美理念与技术带回当代，让更多的求美者不出国门享受一流的国际化医美体验。