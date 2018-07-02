重庆突击检查非法医疗美容机构

重医附三院皮肤整形美容中心副主任高扬提醒，是否穿透皮肤是临床上区分生活美容和医学美容的金标准，一旦进入皮肤，就属于医学范畴了，必须具备医生执业资格才能从事相关事宜。为此，消费者一定要提高警惕，选择有资质、口碑好的医疗美容机构就诊。

原标题：我市突击检查非法医疗美容机构

本报讯 （首席记者 李珩）6月30日，市卫生计生监督执法局联合公安部门对隐藏在居民楼的十余家非法医疗美容机构进行了突击检查。

当天上午10点，重庆日报记者随执法人员来到位于渝北区紫薇路一家名为“百草延年美容养生中心”的美容机构。执法人员进店进行了突击检查，在店内发现了高射频设备、祛斑笔，甚至还有针头。店内的笔记本里清楚地记录着脱毛、祛斑等顾客信息。

“该店取得的证照及经营范围是生活美容类服务，但却干着医疗美容的事，其还在网上销售6.6元的单人去痣体验套餐，已涉嫌非法开展医疗美容行为。”渝北区卫生计生监督执法局副局长幸文明说，目前，他们已扣押现场物品并开展进一步调查。

事实上，类似的非法医疗美容行为在我市并不少。

“去年以来，我们对非法医疗美容行为开展了专项检查，还有6人被判刑。”市卫生计生监督执法局有关负责人说，问题主要集中在无证经营、从业人员没有资格证、销售假药等。

重医附三院皮肤整形美容中心副主任高扬提醒，是否穿透皮肤是临床上区分生活美容和医学美容的金标准，一旦进入皮肤，就属于医学范畴了，必须具备医生执业资格才能从事相关事宜。为此，消费者一定要提高警惕，选择有资质、口碑好的医疗美容机构就诊。