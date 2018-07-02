国内整形美容外科名家来昆参加云南首届外科精准手术论坛

论坛所交流学习的内容都是国内外精准整形领域的最新技术和专家日常工作积累的精华，论坛的成功举办，有利于拓展精准手术在我省整形美容外科中的应用，有利于促进整形美容事业更加辉煌和发展。

文章来源：新浪看点

为了推动云南省整形美容外科事业的发展，积极倡导并坚守微创、精准、美学和功能性手术的理念，经过精心筹备，由云南省整形美容协会主办，云南省整形美容协会新材料新技术分会承办，云南省医学会烧伤整形外科学分会、云南省整形美容协会创伤修复整形美容分会、云南省整形美容协会鼻整形分会、云南省整形美容协会口腔美容分会、云南上美医疗科技有限公司联合协办的“云南省首届整形美容外科精准手术论坛”2018年06月30日在昆明西驿酒店举办。

云南省整形美容协会会长段瑞平在会上致辞 ：本届论坛的主题是“微创、精准、精心、精美”， 我们始终以整形美容外科专科医生临床实践中最关心的问题为导向， 本着“以精准治疗为理念，以外科手术为主题”的办会宗旨，论坛特邀请国内整形美容外科领域的知名专家齐聚春昆明，为省内同行献上一场学术盛宴。本届论坛有幸邀请到了中华医学会整形外科学分会候任主任委员栾杰教授、云南省整形美容协会会长段瑞平教授、中国研究型医院学会创面防治与损伤组织修复专业委员会主任委员魏在荣教授、中华医学会烧伤外科学分会全国常务委员付晋凤教授、中华医学会整形外科学分会全国常务委员王继华教授、云南省整形美容协会新材料新技术分会会长兰云教授、云南省整形美容协会鼻整形分会会长任钢教授、云南省医师协会烧伤科医师分会主任委员刘文军教授、云南省口腔医院口腔颌面外科王卫红教授、昆明医科大学第一附属医院皮肤美容科汤諹副教授、昆明医科大学附属儿童医院耳鼻喉科林垦博士等全国知名整形美容外科专家，紧紧围绕精准隆胸技术、精准耳整形、精准鼻整形、精准眼整形、精准分层注射美容技术、精准面部年轻化技术、精准激光美容技术等主题多角度进行交流。

论坛所交流学习的内容都是国内外精准整形领域的最新技术和专家日常工作积累的精华，论坛的成功举办，有利于拓展精准手术在我省整形美容外科中的应用，有利于促进我省整形美容事业更加辉煌和发展。从事整形美容外科专业相关的烧伤外科、整形外科、修复重建外科、皮肤美容外科、微整形、口腔外科、泌尿外科、骨外科、心外科及普外科医务工作者在论坛会上作了精彩的演讲和学术分享。





（文/图 杨海鑫 兰云 胡顺喜 徐安别）