宁波唯格整形开业典礼圆满落幕——匠心焕颜 智造美丽

唯格整形拥有技术精湛的专家团队，完善的医疗管理体系，国际先进医学设备，标准千层流无菌手术室，细致化术后服务，从根源上保证每位求美者的安全性和私密性。

一声托付，全力以赴；时光不老，芳华不负。2018年6月30日上午9点30分，鞭炮齐鸣、鼓乐喧天，在热烈喜庆的氛围中，宁波唯格整形医院举行了盛大的开业庆典仪式。唯格整形CEO林月铋、院长李晓霞等院领导核心，以及唯格整形董事会成员、知名医美材料供应商代表盛装出席。甬城各大新闻媒体、相关行业监管领导以及医美界的同仁们也都共同见证了这一喜庆时刻。活动现场星光闪耀，宁波唯格耀世启幕！

宁波唯格整形医院位于宁波市南部商务区核心商圈，拥有3层2000多平方米诊疗空间，是瑞士wego医疗美容中心凭借52年的历史积淀，全球连锁品牌的雄厚实力，携手亚洲首席形象美学设计女神傅馨颐女士斥巨资打造的整形美学联合体。作为美容行业产业升级的全新范本，唯格整形按照标准设有五官管理中心、无创微整中心、童颜抗衰中心、皮肤管理中心、牙口腔美容中心。院内荟萃数十位整形美容医生，齐集众多先进医疗美容设备。技术精湛的专家团队，完善的医疗管理体系，国际先进医学设备，标准千层流无菌手术室，细致化术后服务，从根源上保证每位求美者的安全性和私密性。

唯格整形在成立之初，就始终坚持以“安全塑美”为核心，以“私属定制、终生管理”为服务理念，坚持美丽与责任同行，坚守唯格八大安全体系，为求美者的美丽保驾护航。唯格整形通过瑞士wego医疗美容中心充分整合全球优质的美容资源，特聘全球医美知名专家及国际权威医疗美容团队，定制国际服务金标准，引进来自美国、瑞士等国的数十项美容专利科技。

唯格整形承诺只用正品，联合国内知名厂家推出“正品联盟”，也在此次开业庆典举行了正式的授权牌交接仪式，表明了对唯格整形认可和放心。

在开业庆典仪式上，唯格整形CEO林月铋发表了热情洋溢的致辞。林总首先向到场参加开业庆典仪式的嘉宾、合作伙伴、媒体朋友、公司员工等致以深深的谢意，并描绘了唯格整形今后发展的宏伟蓝图。在致辞中表示，唯格整形将以高度的专业精神，用心向社会各界展示唯格优质的医疗服务质量和严谨的行业素养。我们将把开业作为创造辉煌的起点，肩负使命，力争在不远的将来把唯格整形打造成为甬城医美业的旗舰领航者，开启宁波高端医美新风尚！