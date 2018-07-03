吴晓波助阵智美颜和杭州EAC欧美中心店启幕秀

近日，高端医美品牌智美颜和入驻杭州西湖区EAC欧美中心，并将杭州JW万豪酒店变为时尚秀场，开启“天使来了•智美颜和品牌两周年暨杭州启幕大秀”，来自全国各领域的成功女企业家同台走秀，展示了现代女性的魅力人生。上海东方卫视知名主持人伏玟晓主持此次天使大秀，知名财经作家、《吴晓波频道》创始人吴晓波亲临现场助阵。

文章来源：浙青网

吴晓波现场分享《她们，改变了我对世界的认知》

知名财经作家、“吴晓波频道”创始人吴晓波亲临现场，分享《她们，改变了我对世界的认知》，解读世界各国优秀女性思想及其成就，以及从财经大观角度解读中国新女性力量的崛起。

四大秀场

四大秀场，演绎现代中国女性魅力

现代商战的粉红力量，除了在商场上运筹帷幄，以自己的智慧和能力赢得属于自己的一席之地。启幕秀为她们量身定制了一个舞台，演绎成功职业女性由内而外的美和自信。

让由内而外的智美成为一种风尚

2016年6月28日，智美颜和在上海外滩华丽启幕，择址中国最具人文气质地标——外滩源，经营规模涵盖原美国通用公司总部——慎昌洋行3-4层两千多平，设立皮肤、形体、五官等六大服务中心。品牌两周年之际，智美颜和带着信赖的核心理念走出上海，顺利启幕杭州EAC欧美中心，开始全国发展战略。

智美颜和杭州店选址杭州西湖区EAC欧美中心，专研轻医美和抗衰老，将全球先进医美专家团队带给杭州消费者，提供人性化的高端定制服务和量身定制的美丽方案。

美，是一场由内而外的修行。智美颜和创始人张宠表示，她们关注每位女性的内心感受和外在姿态，让由内而外的智美成为一种风尚，让每一个追求美丽的女性能在一个优雅舒适的环境中放心变美。