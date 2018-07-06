华东医药筹划收购英国医疗美容上市公司

华东医药6日早间公告，公司与英国伦敦AIM证券市场医疗美容上市公司Sinclair Pharmaplc（以下简称“目标公司”）管理层进行了初步接触并讨论了以现金方式出资收购目标公司股权的意向。

文章来源：中国证券网

华东医药

中国证券网讯 华东医药（43.990， 0.05， 0.11%）6日早间公告，公司与英国伦敦AIM证券市场医疗美容上市公司Sinclair Pharmaplc（以下简称“目标公司”）管理层进行了初步接触并讨论了以现金方式出资收购目标公司股权的意向。

公告称，公司目前收购目标公司股权事宜仍处于早期筹划阶段，前期接触只是表达收购目标公司股权的初步意愿。公司尚未对目标公司开展正式的尽职调查工作，公司董事会也未就该收购事项进行过正式研究和讨论，公司后续是否会就收购目标公司股权提出实质性的收购报价及具体方案目前尚存在不确定性。

根据英国《城市收购及合并守则》（《City Code on Takeovers and Mergers》）的有关规定，公司应在不晚于2018年8月2日下午5点（伦敦当地时间），就是否意向出资收购目标公司股权发布明确公告（上述时间期限如向英国并购委员会申请并获得同意，可根据英国有关法律法规的规定进行延长）。