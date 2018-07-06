曝光违法发布医疗美容培训信息网站 锻造美丽盾牌

目前，国家和地方卫生计生行政部门未批准任何除医疗机构或医学院校以外的单位开展医疗美容培训，网络上此类信息均为虚假宣传，广大市民切勿轻信网络承诺，谨防受骗上当。

文章来源于：上海卫生计生监督

这个看脸的时代，医疗美容大行其道。前段时间，央视报道了诸多“微整形”培训班的黑幕，微整形一不小心就是“危”整形！尤其互联网时代，网络医疗美容培训信息李鬼当道，卫生监督员们立即出马，曝光一批违法发布医美培训的网站，锻造美丽盾牌！

亮剑出击

近阶段，市卫生计生行政部门联合市工商在互联网医疗广告日常监管中发现上海宏瑢文化传播有限公司（上海久愿）、上海棣沪教育科技有限公司（美人制造）、上海星巍健康管理咨询有限公司（乔瑞国际）、上海沪韩教育科技有限公司（香港星光国际微整形医疗机构）、上海美甜文化传播有限公司（上海美甜、伊美教育）、上海伊韩化妆品有限公司（上海伊韩国际医学美容培训中心）、上海金灿健康管理咨询有限公司（香港金灿国际培训机构）、上海茂佳文化传播有限公司（和韵微整形培训中心）、上海媚薇健康管理咨询事务所（美韵国际微美培训中心）、上海杰燊文化传播有限公有限公司（华亚高兰微整形培训学校）、上海妃美化妆品有限公司（上海一杰国际半永久美妆商学院）、上海娇韵升教育科技司（上海妃美整形培训）、上海市奉贤区俪妍个人形象策划部等单位涉嫌违规发布医疗美容培训的医疗广告；还有部分单位以施美艺鑫国际医疗美容培训机构、韩一素美、王仕国际美容、上海翊美培训、上海权威医美学院培训、上海微美国际微整形、怡美美容培训、伊美教育培训中心、上海LET媄人医美培训学院等名义在金泉网、列表网、培训通、百姓网等多个网站发布医疗美容培训信息。经查，上述单位均不能开展医疗美容培训活动，发布的内容涉嫌虚假宣传。根据《医疗广告管理办法》有关规定，卫生计生行政部门将相关线索移送工商行政管理部门和通信管理部门进一步处理。目前，工商行政管理部门正依法对违法发布医疗美容培训信息的单位进行调查处理。

典型案例

（以下所有照片均为网络截屏）

1

上海久愿

上海久愿

涉嫌违规宣传内容：

“久愿教育以开设医美班、半永久班、皮肤管理班、医美进修班、医美设计师班、线雕进修班以及高峰论坛等，课程共计380余期，参训机构达1260余家，定制课达200余场，累计参训人数达50000人次，培养出的半永久导师、高级皮肤美容师及微整医生高达5000多人”等。

经调查，上海宏瑢文化传播有限公司不能开展医疗美容培训，上述内容涉嫌违规且虚假。

虚假

涉嫌违规宣传内容：

“久愿机构是目前唯一一家被批准在大学培训授课的美容机构”。 “目前久愿微创美容培训学校可为学员颁发国家卫生部医学继续教育1类学分6分，是国内唯一可颁发此证的微创美容培训学校”等。

经调查，上海宏瑢文化传播有限公司不能开展医疗美容培训，目前尚无任何部门通过该公司组织继续教育或颁发继续教育学分。该公司发布信息不实，上述内容涉嫌违规且虚假。

涉嫌违规且虚假

涉嫌违规宣传内容：

“上海久愿美容注射培训被上海市职业教育中心批准正式入住学校培训相关针剂注射美容培训”，“考取证书：卫生部国家医药卫生教育委员会统一颁发《微创整形培训结业证书》。上海久愿正式被上海职业教育中心授权批准进入上海纺织大学培训相关针剂注射美容培训”等。

经调查，上海宏瑢文化传播有限公司不能开展医疗美容培训，国家卫生和健康委员会也从未颁发《微创整形培训结业证书》或类似证书。该公司发布信息不实，上述内容涉嫌违规且虚假。

涉嫌违规宣传内容

涉嫌违规宣传内容

涉嫌违规宣传内容：

宏瑢教育培训学校是一家在卫生部门主管的教育委员会纪检部支持、韩国整形美容外科学会技术指导、国际科学研究院整形美容教授支持开班的职业技术资格培训基地。

经调查，上海宏瑢文化传播有限公司为工商注册个人设置的有限责任公司，并非所谓“卫生部门主管的教育委员会纪检部支持”，不能开展医疗美容培训。该公司发布信息不实，上述内容涉嫌违规且虚假。

2

乔瑞国际

乔瑞国际

涉嫌违规宣传内容：

发布“国际先进微整形教学体系”，“理论+实操 临床学习”，“专业医师授课”等医疗美容培训内容，涉嫌无证行医。

经调查，上海星巍健康管理咨询有限公司不能开展医疗美容培训，上述内容涉嫌违规且虚假。

涉嫌违规且虚假

涉嫌违规宣传内容：

管某华，“上海乔瑞国际美容培训首席导师，从事医疗美容整形工作20多年，上海华山医院客座医师，北京医疗美容整形协会特邀嘉宾”。

经全国执业医师注册联网系统查询，未查见医师管某华的注册信息。上海华山医院也无客座医师，上述内容涉嫌违规且虚假。

违规且虚假

涉嫌违规宣传内容：

发布普通学员从事开刀、打针等内容的图片及介绍文字。

未经系统医学教育的人员不得从事只能由医师才能从事的医疗美容项目操作，否则属于无证行医，上述内容涉嫌违规。

3

美人制造

美人制造

涉嫌违规宣传内容：

“美人制造隶属于上海棣沪教育科技有限公司是经国家相关部门批准的专业美容培训机构，集整形美容、微整形培训、皮肤美容等服务于一体”。“9院连锁的品牌规模”等。

经调查，上海棣沪教育科技有限公司并非“专业美容培训机构”，不能开展医疗美容培训，也不是“9院连锁”，上述内容涉嫌违规且虚假。

并非“专业美容培训机构”

涉嫌违规宣传内容：

医美注射器培训 学习费用：7800元，学习时间：5天4夜，学习地点：中国上海，学习项目：微创除皱、微创全身美白、微创溶脂、微创填充、微创瘦脸/瘦身、微创隆鼻/隆下巴/鼻翼缩。

经调查，上海棣沪教育科技有限公司不能开展医疗美容培训。该公司组织5天学习，教授学员从事微创整形、溶脂、隆鼻等具有高风险的医疗美容项目操作，上述内容涉嫌违规。

4

美韵国际

美韵国际

涉嫌违规宣传内容：

“美韵国际微美培训中心得到卫生部主管的教育委员会技教部的支持”，“学员熟练掌握理论知识，而且能运用开刀或不开刀做整形项目：包括全面部、胸部等身体各部位整形，形体塑造，除皱系列、填充系列、脸部提升系列、溶脂塑形、注射美白、中医埋线”等。

经调查，上海媚薇健康管理咨询事务所为工商注册个人设置公司，并非所谓“卫生部主管的教育委员会技教部的支持”，不能开展医疗美容培训。上述内容涉嫌违规且虚假。

不能开展医疗美容培训

涉嫌违规宣传内容：

美韵国际微美培训中心经过2015年以来100多期的培训班，总结形成完善、成熟、规范的教学模式，以“让学员掌握扎实的注射美容、微整形技术”为教学宗旨，以结果为导向，确保每位学员都能掌握每一项技术，做到安全、有效的操作。美韵国际微美培训中心微整形培训班的教学模式已培训海内外学员超过10000余名，其中海外学员达300余人。

美韵国际微美培训中心微整形培训班，内容不仅包括所有的注射美容、微整形项目，而且还与台湾美容总裁班合作，为总裁班定向输出学员，重点传授医疗美容会所经营战略、战术的知识，针对每位学员的具体经营状况，做出实用有效的指导方案，确保每位学员能将业务开展起来。

经调查，上海媚薇健康管理咨询事务所不能开展医疗美容培训。培训的学员如果未经系统医学教育，不能从事医疗美容项目操作，否则属于无证行医，上述内容涉嫌违规且虚假。

重磅曝光 | 涉嫌违规发布医疗美容培训信息和医疗广告单位、网站一览表

涉嫌违规发布医疗美容培训信息和医疗广告单位、网站一览表

锻造盾牌

现阶段市卫生计生行政部门与市工商行政管理部门已全面启动联动机制，相互协调积极配合，举一反三有效落实整治虚假违法医疗广告专项行动。各部门通过增强创新意识、担当意识、合作意识和发展意识，坚持制度管理、协同监管和信用监督，逐步形成齐抓共管、综合治理、突出重点、处罚惩戒相结合的具有上海特色的监管长效机制。

Attention！

这里再次提醒广大市民，接受医疗美容服务应前往取得《医疗机构执业许可证》的正规医疗机构。目前，国家和地方卫生计生行政部门未批准任何除医疗机构或医学院校以外的单位开展医疗美容培训，网络上此类信息均为虚假宣传，广大市民切勿轻信网络承诺，谨防受骗上当。 如对此类信息有疑问，可登陆上海卫生监督信息网（http://www.hs.sh.cn）“医疗机构”栏目查询相关信息，也可拨打电话962223进行投诉和举报。