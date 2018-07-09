女子1天连做3项整形手术 次日陷入昏迷6天后身亡

7月6日0点45分，36岁的朱琳（化名）被宣布临床死亡。6天前，她在深圳美和医疗美容机构进行了自体脂肪填充术，乳头肥大矫正术，上臂、副乳、吸脂术三项手术之后出现身体不适。

7月6日0点45分，36岁的朱琳（化名）被宣布临床死亡。6天前，她在深圳美和医疗美容机构进行了自体脂肪填充术，乳头肥大矫正术，上臂、副乳、吸脂术三项手术之后出现身体不适。7月1日其被送往深圳市人民医院治疗时，已经意识丧失45分钟。

女子做美容手术后不幸身亡

7月1日上午10点30分左右，他忽然接到朱琳朋友的电话，说朱琳出事了，让他赶紧来深圳。

7月1日晚上8点多，匆忙赶到深圳的朱先生只见到了“跟植物人一样”毫无意识的朱琳。朱先生表示，他也是后来才知道妹妹在深圳约了深圳美和医疗美容机构做美容手术。“听说是她一个朋友的朋友跟这个医疗机构的人认识，就介绍她到了这里来做手术。”朱先生说。

据美和医疗美容机构相关负责人介绍，朱琳在6月30日上午11时20分独自一人来院，进行了自体脂肪填充术，乳头肥大矫正术，上臂、副乳、吸脂术三个手术，当天下午5点左右，手术结束，朱琳选择了留院观察。“当天晚上朱琳一直能清晰表达自己的意愿，还曾向护士说自己腿疼，7月1日早上8点多，就不太清醒了，医护人员对其进行了抢救，同时拨打了120。”该负责人说。

据美和医疗美容术后留观护理记录显示，术后，朱文起初意识清醒，生命体征基本平稳，有粘白痰。到了7月1日上午8点，朱琳呈嗜睡状态。深圳美和医疗美容机构提供的一份抢救记录则显示，朱琳在7月1日上午8点25分神志不清，呼之不应，口唇发绀，四肢湿冷，无自主呼吸，没有触及颈动脉搏动，也没有检测到血压。随后，该机构对其进行了抢救。8点48分，拨打120急救电话，9点10分左右转往深圳市人民医院继续抢救。7月6日0点45分，朱琳被宣告临床死亡。

具体死因有待司法鉴定

7月6日下午，记者来到深圳美和医疗美容机构，发现该机构诊疗科目包含妇科、眼科、内科、医疗美容科等，其中美容科已暂停营业，其他科室在正常接待患者。院方主动向记者出示了他们的医疗机构执业许可证，根据证件显示，该执业许可证于2018年5月24日颁发，有限期至2023年1月2日。

该负责人表示，对于朱琳的死因，根据临床经验来看，很可能是自体脂肪填充时，脂肪进入血管导致脑栓塞，但具体原因还需要第三方机构进行鉴定，届时如果是机构方面的责任，机构一定会承担，现阶段院方还在与死者家属进行协商沟通。

据悉，7月1日卫监部门、翠竹派出所便已介入此事展开调查，经查，此事不涉及刑事。卫监部门相关负责人称，涉事的深圳美和医疗美容机构及看诊的医生护士均具备相关的资质，卫监部门一直密切联系死者家属，若家属需进行相应的医疗鉴定，将为其提供帮助，也将积极促进家属与涉事美容机构协商沟通。