女子花9万元整容结果鼻子歪了 院方人员:去跳楼啊

杨小姐说：“我和主刀医生说我鼻子这么歪怎么办，他说他知道歪，我说你想办法给我纠正一下吧，我哭着去找他，他不理我还很凶。”

5日下午6点左右，广州白云区齐富路一栋8、9层楼高的建筑天台上，一名长发女子在这里徘徊，意欲轻生。

事件造成附近交通严重堵塞，半个小时左右消防人员赶到，在楼下放置气垫，随后成功解救轻生女子。

杨小姐一个月前左右来到广州，在一家整容医院接受手术。

当时杨小姐是和她的姐姐一起过来的，她交了大概9万元左右，姐姐交了大概6万元左右，打算在这里整容。

杨小姐说：“开始交了8万8千元，他们说刘志刚做的话要多交1万多元，下巴的话，普通医生做不到1万元，然后刘志刚做要1万6千8百元，我说钱没关系，你要保证给我做好，我说我也不想砍什么价格。”

6月14日杨小姐在这里进行隆鼻的手术，但手术的结果让她难以接受。

杨小姐发现鼻子第一天出来就明显歪的，院方和她解释这种是正常现象，术后需要时间恢复。

杨小姐说：“我和主刀医生说我鼻子这么歪怎么办，他说他知道歪，我说你想办法给我纠正一下吧，我哭着去找他，他不理我还很凶。”

彩超照片中，红色的部分就是隆鼻和填充下巴的假体。在放大的图片中，杨小姐看到自己鼻子的假体下端出现倾斜。

杨小姐要求去照了一个片子，显示鼻中偏移，右边鼻炎，下巴也明显歪了。

爱美之心人皆有之，术后看到自己的样子，杨小姐情绪激动，现在差不多一个月时间过去了，一提起这件事她就开始哭泣。

院方表示如果杨小姐对手术不满意，半年后可以继续帮她做整容手术，做到满意为止，但杨小姐犹豫了。

杨小姐说：“我肯定不愿意，我担心他们没把握做得好。”

患者和院方之间产生矛盾，相互之间应该好好协商，为什么会出现轻生事故呢？

杨小姐向记者提供了一段视频，视频里，医院工作人员说：“你从这里跳下去，但从这里跳下去会摔死的，你去跳你去跳，我这里就有一个窗口，你赶紧的，来，你跳。真的可以。”杨小姐说：“你居然叫我们去跳楼。”

而该整容机构的办公室主任刘小姐表示：“杨小姐6月14日来我们医院做隆鼻手术，全程都是我们这里的院长主刀，我们院长所有的资质都是经过相关部门认证的。关于她的鼻子，这个情况我们当时都有建议，肯定有个恢复期。如果她觉得是歪的，我们当时的工作人员第一时间也有联系她，安抚她。如果觉得有问题，我们可以寻找正规的医疗机构鉴定，但杨小姐一直没做这方面的工作。”

对于院方工作人员的言语刺激，导致杨小姐产生轻生的念头，刘小姐说：“我们承认这段话是我们工作人员说的，所以我们后期公司会对他作出相对应的处分，因为事实上，是我们工作人员交流的方式是不对的。”

针对此事，黄财建律师表示：“我们通过查询工商资料，看到经营范围是门诊部，它可能是一个医疗机构，按照他做这些整形的过程中，如果造成患者手术不成功，出现这种情况，第一患者应该和整形医院进行协商，后续怎么处理。第二患者可以找卫生主管部门，申请对医疗行为做一个医疗事故的鉴定，看是否属于医疗事故。”

黄律师强调，如果出现纠纷，患者和院方协商不成功的时候，应该向所属的卫生部门求助，进行医疗事故鉴定，这样可以更好地进行维权。

如果最终医疗事故报告出来后，伤残鉴定，或者是医疗费，或者误工时间的鉴定出来后，患者可以凭这些医疗资料为基础向人民法院提起诉讼，要求这些机构进行民事赔偿。