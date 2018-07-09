原标题：明星亲历，医美真有那么美？

靠脸吃饭的明星，能够越来越美甚至“逆生长”，医美机构“功不可没”。明星的模范作用不可否认，很多粉丝也对医美蠢蠢欲动。可是医美除了看起来美，有没有副作用，谁会告诉你呢？最近，张雨绮等明星不光承认自己“微整”，还提醒大家，“美容有风险，选择需谨慎。”

“超声刀”紧致皮肤像烤肉

体验明星：张雨绮

以前，明星一提到“整容”二字，恨不得赶紧撇清，不是说“拔了智齿”就是说“化妆师又进步了”。但如今，整容这件事早已司空见惯，越来越多的明星开始愿意公开承认整过容。张雨绮最近就在社交网站谈起了自己做“超声刀”的感受。

视频中，张雨绮一边吃烤肉，一边说：“超声刀，之前我自己做过两次，后来我不再做的原因是因为，超声刀和烤肉基本是同一个原理，是通过一些高温的射频，到达皮肤底层，通过温度达到皮肤收紧和提升的作用。”她一边说，一边将一片牛肉放到了铁板上面，“听到了滋啦的声音，然后这块肉会怎么样呢？当然，它会熟，可以吃。所以像一些肉嘟嘟的女孩子，当时做完超声刀的效果是感觉脸小了。但是原理就像这片牛肉一样，当时迅速收紧皮肤，但是皮肤下面全部都损伤掉了。你以后皮肤一直在损伤的状态。”张雨绮的描述听起来令人毛骨悚然，她总结说：“如果你去做超声刀，做的人也会告诉你，几个月要做一次，一共只能做几次。这个东西还是有损伤性的。它不可能像敷面膜一样每天都可以做。我觉得这个可以去选择一种方式去变美，但是你也要想到变美的代价是什么。可能你的皮肤以后很难有再生的能力。”

正拍戏，烤瓷牙飞出去了

体验明星：刘涛

牙齿美容算不算整容，这一直在粉丝圈中吵个不停。但越来越多的明星靠牙齿美容改头换面。无论是赵薇、林心如，还是唐嫣、Angelababy，甚至包括男明星胡歌，都整过牙。除了牙齿正畸，明星还热衷做“美容牙”。在电视剧《欢乐颂》中，刘涛笑容自信、牙齿亮白、气场全开。但是刘涛对做“美容牙”也不止一次倒苦水。

其实刘涛本身就拥有一口整齐漂亮的牙齿，但为了更加整齐洁白，她去做了“美容牙”，她曾经说：“已经数不清是第几次进牙科医院了，希望这次能够彻底拯救我的牙、也以我的经验教训告诉大家，自己的牙如果健康千万别想着去换美容牙，最多也就贴个薄片，象我这种经历几次全口重建的真的好崩溃。”

刘涛说的“美容牙”其实就是牙齿美容冠，把自身牙齿磨小，做个烤瓷冠套在上面。表面上看起来牙齿焕然一新。“全口建设”是什么？其实就是把上下12颗牙（张嘴会露出来的牙齿）全部磨小了，套上美容牙冠。但其隐患是导致咬合紊乱等问题，还有的质量不佳的烤瓷牙在短短的两三年内就会脱落，有些烤瓷牙还会导致基牙和牙龈的各种问题。刘涛还讲述过一段拍戏拍着拍着，牙飞出去的经历，让人哭笑不得。她说：“演员的悲哀，莫过于那边刚喊：‘开始！’这边牙掉了。”在跟马天宇拍《淘婚记》一段吻戏的时候，刘涛被壁咚到角落，刘涛老公王珂都在旁边着急：“轻点嘬，她前几天刚治的牙！”