套路贷骗美女：招女主播 背后是整容借贷兼职KTV产业链

“套路贷”的套路多不胜数，引诱你入局的方式千变万化，但万变不离其宗，利用小姑娘们爱美、虚荣的弱点，引诱你入局，让你越陷越深，付出惨重的代价。

近日，北京警方破获一起女主播因为整容钱还不上被迫兼职KTV的“套路贷”案件。

这起案件是以一家名叫璀璨盛世（北京）国际文化传播有限公司（以下简称“璀璨盛世”）为开端的。璀璨盛世成立于2014年，之后在直播平台开设直播节目。

2017年7月到11月，璀璨盛世在网络上发布了大量招聘信息，声称高薪聘请女主播并免费替女主播包装和整容。

等到女孩子来招聘时，就以“微整下就可以成网红、赚大钱”为由把应聘者安排到一家位于建外SOHO的集美名媛医疗美容诊所整容。

号称微整免费，但女孩子们都需要动大手术，整容的钱还是得自己掏。没钱怎么办？美容院员工会使用应聘女主播的身份证、手机、银行卡向小额贷款公司申请办理医美分期贷款。

而这家美容诊所估算整容费用的依据不是别的，就是应聘女孩子能贷款的额度。

其实美容诊所和璀璨盛世早已“合作”。美容诊所不定期向璀璨盛世返还50%的整容款分成。

这期间，璀璨盛世还和这些涉世不深但又想要“大展宏图”的女孩子签订了合同，应聘者贷款整容后，如果完成“简单工作定额”后，公司可以帮助偿还贷款。

这个“简单工作定额”可不简单。应聘的小姐姐们发现根本完不成。成不了网红，也赚不到钱，又要还贷款，这可愁坏了小姐姐们。

不过，璀璨盛世早已准备好了一条一本万利的路，就等着小姐姐们呢，璀璨盛世会把这些没办法还贷的小姐姐们介绍到KTV去……

从招聘到整容再到KTV，不少的小姐姐就这样一步一步沦为了“KTV”女郎……璀璨盛世则成了最大的赢家。

如同一个连环套一样，招聘公司和整容诊所以及夜场KTV都成了套路贷产业链里的受益方。他们精心设计好了每一环，最终一个个渴望成名的女主播都去了夜场……

这其中，整容诊所和璀璨盛世、以及KTV都赚得盆满钵满，只有涉世未深的美女主播们，不仅没有成名，结果还挨了刀整了容，背上了沉重的债务，还要卖身还债，白惹了一身骚……

璀璨盛世如此反复，趋势着一波又一波的小姐姐们，有着源源不断想要成名的姑娘们送上门来，套路那叫一个6。

套路72变

除了通过“直播平台+整容机构”的方式让你成功入“坑”，“套路贷”还有很多神操作。

去年，侦探君曾写过一个叫“佳丽贷”的贷款套路，顾名思义，就是看脸借钱。如果你年龄在18~28之间，不看征信不看负债，只看素颜颜值。

颜值过关，只需一张身份证，轻松借到5000到30000并不等，而且颜值越高，贷款额度越大。

但这天上掉的馅饼可不是那么好吃的。

这款产品利息高的吓人，贷款2万，每天还800；借款8000，每天还330，还一个月，两个月之内还不上，贷款金额直接翻倍。

要是这些小姑娘真每天能拿出330元钱还款还用去借这8000元？贷款公司就不怕收不回款？

敢干这行的，除了有钱，也都算“艺高人胆大”，赔本的买卖他们能做？他们从一开始就没指望借款人能还上钱……

这家贷款公司和一些酒店、KTV等场所有长期固定合作，一旦小姑娘们还不上钱，他们立马威逼利诱，让你入职有偿“陪服”的高薪工作，这个高薪法……你懂得。

贷款公司不仅可以圆满收回借款和高额利息，还能得到酒店、KTV等的大笔回扣。

除此之外，在校园贷没有被禁之前。贷款公司还有一种常见的套路，当女大学生还不上钱，借贷人会帮女大学生介绍新的贷款公司贷款还上自己的钱，到期如果还不上再介绍第三家贷款公司还第二次借的钱……

以此类推，总有新的“金主爸爸”脚踏七彩祥云来帮你“还钱”，直到有一天蓦然回首，你需要还的钱已经是你生命无法承受的重量级。

钱还不上了？恩，后面正好有条轻松的“躺着赚钱的高薪”产业链等着你……

还有之前被媒体广泛报道过的，脱离平台的“裸贷”，后面也都跟着产业链，你为了借款，衣服都脱了，再多做点别的也不难，也算是定位准确的瞄准目标用户了……

“套路贷”的套路多不胜数，引诱你入局的方式千变万化，但万变不离其宗，利用小姑娘们爱美、虚荣的弱点，引诱你入局，让你越陷越深，付出惨重的代价。

天上没有免费的馅饼，虽然上天赐给一张我见犹怜的面孔，但是还是要脚踏实地，才能仰望星空。不然，没有一技傍身的真本事，步入这个并不单纯的社会大染缸，不愿意吃苦，觉得一步一个脚印的成长太慢，成天幻想轻松的赚钱方法，恐怕只能仰望夜场了……

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