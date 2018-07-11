广州食药监局严查美容医疗机构违法违规使用药械行为

近日，天河区食品药品监督管理局组织执法人员对冼村、猎德、林和、石牌等珠江新城重点区域的美容医疗机构开展突击检查。

（文章来源新浪看点自媒体“颜值大小事儿”）

原文章标题：广州天河区食品药品监督管理局严查美容医疗机构违法违规使用药械行为

为保障公众药械使用安全，规范美容医疗机构药械使用行为。近日，天河区食品药品监督管理局组织执法人员对冼村、猎德、林和、石牌等珠江新城重点区域的美容医疗机构开展突击检查。截至目前，检查美容医疗机构29家，检查药械品种近百个，现场查封扣押一批无法提供合法购进来源的医疗器械及药品，对2家存在违法违规行为的医疗机构进行立案查处。

此次检查涉及品种多，检查内容广。一是突出重点。重点检查了注射用透明质酸钠、肉毒杆菌毒素等皮下填充剂，及光子祛斑嫩肤仪等激光手术治疗设备等高风险产品。医疗美容机构的制度建设、产品采购、产品储存条件等重点内容进行检查。二是强化法规宣贯。专项检查与宣贯引导相结合，在检查过程中，落实对医美机构主要负责人及从业人员的法律法规培训，强化企业产品质量安全主体意识和责任意识，有效提升行业自律水平。

下阶段，天河区食品药品监管局将继续保持高压打击态势，采取有效举施，重点整治违法违规现象，加大监督检查力度，采取明察暗访形式，对全区重点区域和重点生活美容院进行排查；加大被投诉美容院检查频次，有效解决取证难问题。

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