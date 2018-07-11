昊海生科总经理吴剑英：希望能成为中国医美产业的种子

“产业发展的过程是从理念到产品，到产业，到标准，目前我国医美产业的发展还处于非常初级的产品阶段。我们希望昊海生物科技能够成为中国医美产业的种子，引领中国医美产业的发展。”

7月8日，在由昊海生物科技（06826.HK）主办的国际医美产业发展高峰论坛上，昊海生物科技执行董事兼总经理吴剑英表达了他对于国内医美产业发展的期待。

图为：昊海生物科技执行董事兼总经理吴剑英

同时，他也强调，医美最终一定要回归医疗本质，希望所有的医疗机构、医美机构以坚持产品线建设为原则，通过产品和差异化服务突围。

论坛当天，瑞银证券董事总经理孙利军、中信产业基金投资副总裁段斯琪、方源资本董事总经理李甄等多位大咖也受邀出席，并就“资本市场与医美企业上市之路”、“资本促进医美行业大整合”等话题进行了分享。

医美逐渐成为大众型消费

瑞银证券董事总经理孙利军指出，经济收入、生活水平的提高释放了国人追求美的欲望；医美服务安全性与便捷性的提高又降低了尝试门槛；颜值即正义的社会心理助推着医美的浪潮。多方面因素的叠加也驱动着医美从奢侈型消费转向大众型消费。

方源资本董事总经理李甄表达了类似的观点。“医美加速渗透，在年轻人心里医美成为了主流。原来是医疗美容，门槛非常高，现在我们观察到受众越来越宽，发生的频次越来越频繁，发生的场景越来越社区，它是身边唾手可得，随时可以做的事情，而不是高高在上。”他指出。

根据相关数据显示，全球“颜值”产业总销售规模大于30000亿元，其中中国整形美容行业的市场规模目前已居于世界第三位。根据更美APP发布的《2016年医美白皮书》，2016年中国医美市场规模预计7963亿，医美市场年增长率接近20%。2019年中国医美市场规模将达1万亿元，有望超过巴西，成为世界第二大市场。

根据新浪发布的《2017新浪微整形年度大数据报告——医美大时代》显示，2017年，中国医疗美容总量超过1000万例，复合增速达40%以上。

医美企业要提升“产学研用一体化”能力

在医美行业增速大、潜力大、产业规模大的背景下，各个方面的资本都在争相布局。瑞银证券董事总经理孙利军认为，激烈的市场竞争下，优质医生资源的获取、耗材设备的更新、盈利能力的比拼是医美企业突围点所在。

作为医美领域的领军企业之一，昊海生物科技执行董事兼总经理吴剑英也结合公司运营的经验，提出了对中国医美产业模式的思考。

他指出，上游产业、公立医院、民营医疗集团应该形成联动效应。上游产业主要提供产品、服务、研发、转化，期待诞生具备“产学研用一体化”综合实力的企业；同时，公立医院层面，要对上游产业的研发、转化等提供支持；上游产业为民营医疗集团提供产品和服务，与公立医院之间加强技术与专家资源支持。在产业化过程中，资本需对上游产业、院线及民营机构的发展予以支持，甚至助力其通过IPO（Initial Public Offerings，首次公开募股）/RTO（Reverse Takeover，反向收购上市）登上资本市场的舞台，拥抱更大的发展机会和空间。

在圆桌会议环节，昊海生物科技执行董事兼总经理吴剑英邀请上海国际时尚联合会会长葛文耀、中信产业基金投资副总裁段斯琪、秀域集团董事长李晓宁、光博士集团董事长何丽英、雅美集团董事长肖征刚等多位嘉宾一起就医美领域热点话题进行了讨论。

葛文耀先生在发言时提醒道，对创业企业来讲，上市是重要的，但是发展比上市还要重要。在他看来，市场跟科研的结合是企业的发动机。

就医美领域并购整合而言，中信产业基金投资副总裁段斯琪坦言，企业好、操盘人好，未来还想做大公司，这三个是他们选择投资标的的核心标准。

吴剑英则认为，“投一个领域就投透，投成一个不可动摇的基础，这是昊海生物科技的模式。深度开发应该有机会，通过垂直并购模式，在一个行业做透做深。当然也可以横向并购，增加产品线。就昊海而言，早期是横向并购，形成了四大领域布局，同时也贯穿了纵向并购。”

资料显示，近年来昊海生物科技先后完成了5笔围绕眼科高值耗材人工晶状体领域的境内外并购，实现了从上游原材料到产品生产再到渠道、销售环节的全布局，人工晶状体产品全产业链的全球化布局雏形初现。

他进一步指出，医美今后可以借鉴甚至复制昊海在人工晶状体领域布局的经验，上游和下游最好要互动。目前为止，全球医美领域没有上游和下游联合发展的机构。

医美已成昊海生物科技第二大业务板块

公开资料显示，昊海生物科技一直专注于医用生物材料市场中四个快速增长的细分领域。从收入组合来看，2017年眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四个板块的收入分别为5.57亿元、3.07亿元、2.66亿元、2.12亿元。其中眼科和整形美容与创面护理板块分别贡献营收比重为41.4%和22.8%，目前是公司的第一大和第二大业务。

在医美板块，昊海生物科技不仅拥有一代主打“塑形”玻尿酸“海薇”和二代主打“填充”玻尿酸产品——“姣兰”，也是国内唯一一家能同时通过“鸡冠提取法”和“发酵法”进行原材料生产的企业。“由于掌握了原料，我们才能在这个领域进行深层次的产品开发。”

吴剑英还透露，公司自主研发的第三代玻尿酸产品也已处于临床试验阶段。接下来，公司还将针对细小皱纹、颈纹等问题做产品研发，为中国医美用户和医生提供更多层次的服务。

数据显示，2017年，昊海生物科技整形美容与创面护理板块收入达3.07亿元，同比增长36.2%。其中，玻尿酸产品收入为2.54亿元， 同比增长35.2%。

吴剑英表示，与已经较为成熟的眼科、骨科相比，医美的确是个年轻的产业。在这样一个还处于发展初期的市场上，行业携手就更为重要。这也是昊海生物科技举办国际医美产业发展高峰论坛、力邀各界人士共同参与的初衷所在。

“我们希望为整个医美界带来一种理念，也就是光有产品是不够的，光有注射技术是不能发展的，光有所谓的医院，是做不大的。我们需要成为标准的制定者、维护者，而不能仅仅是跟随者。”他补充道。

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