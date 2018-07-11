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上海市开展严厉打击无证医疗美容专题调研

上海市开展严厉打击无证医疗美容专题调研
2018年07月11日 18:44 新浪女性综合
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调研认为，闵行区打击无证医疗美容工作将“政府负责、卫生牵头、部门配合”机制落实到实处，部门联动形成了工作闭环，可以为全市树标杆、出经验、出方法。

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　　（文章来源 上海卫生和计划生育委员会监督所 ）　　

　　原文章标题：本市开展严厉打击无证医疗美容专题调研

　　为进一步推进精准打击无证行医标杆化项目建设，探索建立无证医疗美容有效快捷查处机制，7月3日市打击非法行医领导小组办公室赴闵行区开展专题调研。市卫生计生委综合监督处、市卫生计生委监督所相关领导、闵行区卫生计生委分管领导、区卫生计生委监督所领导及相关条线工作负责人参加了本次调研。

　　调研会上，闵行区结合典型案例的分析，着重介绍了在查处违法医疗美容培训班行动中的主要做法。在2016年5月，区卫生计生、市场监管和公安已就如何严厉打击非法医疗美容形成“处置非法医疗美容案件行刑衔接专题会议纪要”，并将会议纪要中事项推进落实，三部门定期召开碰头会、即时信息共享，在处理非法医疗美容案件中三部门联合出击，形成快捷、有效、互补的联动工作局面。

　　调研认为，闵行区打击无证医疗美容工作将“政府负责、卫生牵头、部门配合”机制落实到实处，部门联动形成了工作闭环，可以为全市树标杆、出经验、出方法；希望闵行区作为打击无证医疗美容标杆点，在工作经验积累的基础上。进一步创新无证医美的线索排摸排查方式、规范并固化此类案件办理方法和流程、建立部门信息共享模式、细化联合查处工作机制，实现对无证医疗美容查处快速、有效、到位，形成常态化监管制度在全市作经验推广。

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