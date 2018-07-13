昆明市西山区全力打造医美产业 推动医疗美容机构规范化建设

医美产业不仅是大健康产业的重要细分产业，更是昆明市西山区建设区域性国际中心城市活力核心区的重要构成。

文章来源于：昆明日报

西山区卫计局工作人员现场督察医美商家

西山区卫计局工作人员现场督察医美商家

没有全民健康，就没有全面小康。

当前，昆明市正在打造“中国健康之城”，通过卫生与健康事业的发展推动“大健康”产业发展。

作为主城核心区之一的西山区，结合自身实际提出了要着力打造“健康西山”品牌的发展战略。在此进程中，医美产业不仅是大健康产业的重要细分产业，更是西山区建设区域性国际中心城市活力核心区的重要构成。

为了更好地推动西山区整个医疗整形美容行业规范管理、医疗服务水平改善和提高，近日，西山区卫生和计划生育局举行了大健康医疗美容机构规范化建设工作启动会，来自西山辖区内的30家医疗美容机构负责人现场各抒己见，共同为西山区医疗美容行业规范化建设出谋划策。

会上，西山区卫计局还安排部署了大健康医疗美容产业规范化工作，创新服务举措，率先在全省首家制定实施《大健康医疗美容机构规范化建设实施方案》，进一步提升了医疗美容机构科学化、规范化和精细化管理水平。

建章立制

全力护航医美事业发展

近年来，西山区医疗美容行业发展势头强劲。

西山区共有各级各类医疗美容机构30家，其中，医院3家、门诊部5家、诊所22家，主要聚集在交通便利、配套完善、商圈人气较高的东寺街、书林街、万达、南亚片区。

面对构成复杂、体量较多的医美行业，如何提高医疗质量、改善医疗服务水平，建立更加高效优质的医疗卫生服务体系，形成规范化健康产业集群模式，努力为市民提供更高水平、更加满意的卫生健康服务，成为摆在西山区卫计局面前的一个难题。

医疗美容行业具有一定的特殊性，它的核心和本质仍是医疗，但是这个行业又是一个市场化、社会化、个性化、人文化的一个行业，目前医疗美容行业急需进行规范化管理和行业自律，为了更好地推动西山区整个医疗整形美容行业，在内部规范管理、保障患者安全、临床技术力量、医疗服务质量、医疗服务水平等方面得到改善和提高，西山区卫计局制定了《西山区2018年大健康医疗美容机构规范化建设实施方案》。

该实施方案的出台，为医美行业健康有序发展指明了方向。

“我们都知道，医美行业目前存在着很多风险，不论是对于患者还是我们医美机构，进一步加强行业规范，不仅有助于我们更好地从事生产经营活动，也能让患者在一个更安心的环境下就诊。”工作会上，听到西山区关于医美行业规范工作的部署安排后，西山区唯美医疗诊所负责人高健更加坚定了自己选择西山发展医美事业的决心，更对未来扎根西山这片沃土取得良好发展充满了信心。

位于东寺街的典雅阁医疗美容诊所，在西山区经营了30多年，这家老牌医美机构目前已成为西山区医美行业的标杆。“针对目前医美事业乱象丛生现象，相关部门的主动作为，对我们整个行业有序发展来说无疑是一个福音。”典雅阁医疗督导苏慕鹤说。

分步实施

筑牢“美丽经济”安全墙

割双眼皮、打减肥针、注射胶原蛋白……医疗美容带动了“美丽”经济的增长，但在暴利驱使下，整形行业从招生、培训、推销、服务到药品销售，已形成一条乱象丛生的产业链，让爱美人士面临诸多风险。

为让医疗美容安全“不留死角”，本次启动的健康医疗美容机构规范化建设工作为期4个月，西山区卫计局将委托云南省医疗整形美容协会参照中国整形美容协会2018年版《医疗美容机构评价标准实施细则》，围绕确保患者安全、促进医疗质量持续改进两个重点，着重考核医疗机构诊疗资质的合法性和临床技术力量，把门诊管理、病历管理、药品管理、护理管理、院感控制等放在重要地位，对辖区30家医疗美容机构进行病案与文件检查、理论与技术操作考核等现场评价。

今年5月，来自云南省医疗整形美容协会的相关专家，受邀召开了西山区2018年医疗美容机构评价专家咨询会，并制定了医疗美容机构评价标准。

目前，西山区辖区内各级各类医疗美容机构，正在参照评价标准开展自检自查工作，整理完善相关台账资料。本月内，西山区卫计局还将组织区卫生执法监督局开展全区医疗美容机构执法监督检查工作，并由云南省医疗整形美容协会组织相关专家进行评价工作培训。

11月底以前，专家团将深入各医疗美容机构进行评价工作，并召开工作总结会。

一轮大健康医疗美容机构规范化建设工作之后，相信一个更健康、更科学、更安全的西山医美环境将得以重塑，更多消费者将享受到正规医院、正规医生、正规产品的医美服务。

“要建立诚信体系，提升医疗服务水平和质量，强化大健康西山品牌意识，以医美产业发展为契机，把西山区打造成为健康产业发达、健康文化鲜明、健康服务完善、人民幸福满意的具有国际影响力的大健康医疗产业示范核心区。”在多个公开场合，西山区卫计局主要负责人曾不止一次强调，医美行业规范化建设工作的重要性，这不仅是对求美者的庄严承诺，更体现着西山精神和担当。

近年来，西山区卫计局一直紧抓机遇，整合卫生计生资源，推进医卫体制改革，把以人为本、推动医疗卫生与健康事业发展理念贯穿于为民服务工作之中，并努力建设覆盖全区的基本公共服务体系，构建健康的生活方式和美好的生活环境，为西山区建设区域性国际中心城市活力核心区起到不可或缺的作用。

记者李杭蓉报道