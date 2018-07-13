整容贷骗局套路多，败坏医美机构整体形象

（文章来源新浪看点自媒体“颜值大小事儿”）

北京警方近日启动专项行动，打掉多个以“网络虚假招聘”“套路贷”为代表涉嫌诈骗或敲诈勒索的违法犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人100余名，破获相关犯罪案件20余起。媒体记者卧底北京多家美容整形医院，摸清了整容贷款骗局的套路，许多女性求职者入职前被公司带到医院整容以“提升形象”，在贷款整容后，招聘公司以各种理由不安排应允的工作岗位，有些公司甚至安排求职者提供“陪酒”“开房”服务以赚钱还款。

类似的“整容贷”坑害求职者事件近年来时有发生，除了这些直接的受害者外，这类事件还具有多重社会危害。

首先，这些欺诈行为破坏了用工招聘市场的秩序和整体形象。曾有人把误入“整容贷”陷阱的责任归咎于这些求职者，认为她们对不靠谱的“好工作”和所谓高薪缺乏识别能力。但追求更好职位是人之常情，有谁放着月薪过万的职位不去追求，专门挑那些低薪工作呢？更重要的是，这些招聘信息通常来源于正规的招聘网站，有些还来源于实体职业介绍机构，求职者很难辨识。而这样的骗术多了，就会让招聘市场失去公信力，使求职者对招聘信息莫衷一是，难辨真伪。

其次，贷款是化解燃眉之急的一个较好途径，可“整容贷”这类贷款故意埋设陷阱，让当事人在不知情或信息不对称的情况下身陷其中，对贷款这项业务的整体声誉也极具危害性。近年来，不少人对贷款敬而远之，原因就在于“整容贷”“校园贷”等欺诈事件频繁发生，已悄然改变了人们对“贷款”的印象。

此外，“整容贷”必然经过美容医院，上当受骗的求职者和她们的家人当然会将之当成帮凶，事实上他们也的确有帮凶之嫌。这样一来，“整容贷”还败坏了美容医院的整体形象，也必将影响到医患关系。

可见，“整容贷”骗局是一剂复合性毒药，而布下这个陷阱的有各类机构，包括网络平台、招聘公司、提供贷款的机构、美容医院等都难辞其咎。因此，有必要对这个精心设计的欺诈骗局进行精细解剖，看看哪些机构参与了“套路”设计，在其中起到了多大的作用，需要承担怎样的责任。如此方能有的放矢，击垮构成这个欺诈链条的各个环节，填平这些坑人的陷阱。

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