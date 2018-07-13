为什么整形前一定要去医院面诊？

如果你平常有戴大直径美瞳的习惯，又恰巧咨询的是眼部整形手术，那么建议你最好在面诊时戴框架眼镜或透明隐形眼镜来。

（文章来源新浪看点自媒体“颜值大小事儿”）

经常有人在网络或者电话上咨询医生：“自己适合什么整形项目”，“xxx多少钱”……但医生通常会给出“最好来医院面诊”的答复，导致求美者很纳闷。

整形前，为何要去面诊呢？

大家可能会觉得，为啥一定要去面诊啊？这不浪费时间嘛！我在网上发几张照片给你不也一样吗？

其实，很多情况真的很难光凭几张照片下定论，必须要医生和求美者面对面才能看得出来。况且现在很多人的照片存在美颜过度的情况。

举个双眼皮手术的例子：有些求美者一上来就问“我想要宽一点的双眼皮”等诸如此类的问题，但双眼皮不是想要多宽就可以多宽的，它的宽度要根据一个人的脸型、眉弓至睑缘的宽窄（即上眼皮的宽窄）、眼窝的深浅、上睑厚薄等因素来决定。

面型宽大丰满，眉弓至睑缘的距离宽，眼窝较深，双眼皮可做宽些，相反，则应做得窄些。而这些条件是很难通过几张平面的照片来做出准确判断的。

其次面诊可以让医生了解你的想法，你也可以了解自己与医生的审美是否存在差别，双方达成一致，从而建立信任感与安全感，只有经历过这个过程才会得到最满意的结果。

更何况，一位完全没有跟你说过几句话的医生，你们真的敢把脸交给他吗？

这几类求美者最让人操心

1、无所不能型

“我啥都懂，为什么你说的和我知道的不一样！”

有的求美者看过网上资料，在见医生前其实都给自己设计好了手术方案，如果医生给出了不一样的判断，就会认为医生的方案有问题，产生不信任。

2、清纯小白型

“你觉得我该整什么地方？”

恰恰相反，如果求美者对整形一无所知也不行。不能清楚表达自己的具体需求，极有可能会造成与医生沟通上的障碍，无法达到满意的手术效果。

3、高度刑侦型

“你说的这些是真的吗？”

现在网络上流传着“某某工作室”的丑闻，这些报道加重了求美者的恐惧与不信任心理，面诊时高度警惕，生怕自己也被欺骗。

但请记住，只要是去正规的医疗机构，都是有保障的，不需要过度担心。

4、骨灰死粉型

“可以帮我整成刘亦非的鼻子吗？”

整形美容不仅是要将某个器官变漂亮，还要与身体的其他部位达到整体的协调。

某些明星的鼻子好看，是因为他的鼻子与他的眼睛、脸型等都很般配，放到你身上就不一定好看了。

面诊是整形手术前最重要的一个步骤，基本上你要做什么项目，手术注意事项，手术时间等等都是这一个环节确定。

面诊应该做好哪些准备？

求美者在面诊的时候该怎么做呢？下面就为大家列出几个要点：

1、素颜来面诊

化妆的功效就是可以掩盖某些面部缺点，把你最需要改善的地方遮盖住了，医生就无法准确的判断。

只有看到素颜的你，才能针对性的设计出具体方案，确保术后的效果。

如果你平常有戴大直径美瞳的习惯，又恰巧咨询的是眼部整形手术，那么建议你最好在面诊时戴框架眼镜或透明隐形眼镜来。

2、准备好问题

前面提到过，整形不能做“小白型”的求美者一无所知，面诊前先了解一下整容的知识，以及自己的实际需求，这样与医生的沟通才能更加的顺畅，也更能从医生那里询问出有价值的东西，尽快与医生沟通出适合自己的整形方案。

3、与医生充分沟通

面诊时询问清楚手术的时间，术前准备事项，饮食，术后的护理等。

因为这直接关系到术后的恢复时间和效果。成败在细节，所以一定要遵从医生的嘱咐。

如果自己有什么疾病，或是处于生理期之类的情况，一定要跟医生坦诚沟通，这样才能确保整手术的安全，以及术后效果。

求美者最好的状态应该是术前严谨，把该问的都问清楚，术后放松心态等恢复。

手术前问题集合

很多人去整形都是小白，不懂得要问什么，下面总结一些主要问题，供大家参考：

1、让医生建议手术方案？

2、询问针对自己的状况，及其他可选择的方案？

3、手术过程如何，需要进行多长时间？

4、术前我需要做哪些准备？

5、手术将会使用哪种麻药？

6、开口在哪里，疤痕将会是什么样子？

7、什么时候可以完全恢复？

8、有哪些风险是我需要注意的？

9、什么时候可以恢复完全正常的行为？

10、整个手术费用多少钱，有无其他额外的费用？

然后根据这些问题做相应的准备。

此外，最重要的就是判断你的整形医生是否具备相关资质，可以要求查看医生的执业证书，根据证书的编号在国家卫生部的官网上进行核实。这是对自己的负责首要原则，也是避免并发症的最好办法。

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