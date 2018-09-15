第七届全国微创医学美容大会在沪举办 业内翘楚巅峰论道

在这个秋高气爽的九月，第七届全国微创医学美容大会在上海跨国采购会展中心拉开帷幕。大会共持续3天，数十个主题分布在20个分会场内，更有多场业内大咖手术直播和辩论赛，大会现场精彩纷呈，令人目不暇接。

在这个秋高气爽的九月，第七届全国微创医学美容大会在上海跨国采购会展中心拉开帷幕。本次会议由中国整形美容协会、微创与皮肤整形美容分会·脂肪医学分会·新技术与新材料分会·乳房整形分会·激光美容分会·皮肤美容分会·眼整形美容分会面部年轻化分会·鼻整形美容分会·内窥镜整形外科分会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院、复旦大学附属华山医院、海军军医大学附属长海医院承办。大会共持续3天，数十个主题分布在20个分会场内，更有多场业内大咖手术直播和辩论赛，大会现场精彩纷呈，令人目不暇接。

会议伊始，中国整形美容协会会长、大会名誉主席张斌会长率先上台致辞，对会议成功召开表示热烈祝贺，并肯定了2017年5月国家七部委联合打击非法医疗美容专项行动的成果，同时传达了打击非法医疗美容行动将持久进行的安排。另外，张斌会长还对青年医师寄予厚望，表示中国医疗美容行业将来能发展到什么地步，走向何种高度，都取决于青年医师。

张斌会长发言

随后，大会主席林晓曦教授上台致辞，向大家介绍了本次大会并对与会专家、学者表示欢迎。

林晓曦教授发言

大会致辞后，进入全体会议环节。首先上海交通大学医学院附属瑞金医院终身教授胡庆澧教授发表了关于干细胞研究和临床应用的科学、伦理和政策的演讲。从伦理、政策等方面讨论干细胞研究历史和干细胞在医疗美容方面的发展。海军军医大学附属长海医院宋建星教授则发表了《脂肪医学与美容：方向和进展》的发言，肯定了脂肪面部填充带来的年轻化效果，指出了注射层次越浅作用越强的特点；并且给出了PRP和SVF的使用建议。随后，罗盛康教授、林晓曦教授、张伟、谢宏彬教授、项蕾红教授、李东教授、张光正医师都做了演讲，和大家分享了自己的宝贵经验，参会青年医生纷纷表示受益匪浅。

大会现场

大会开幕式结束后，众多医美行业的大咖便纷纷赶往各个分会场，分享自己的经验，与来自全国各地的行业翘楚进行学术讨论和思维碰撞。

本次会议不仅是一场学术盛宴，汇聚了无数行业内的优秀医生，更给众多医疗美容器械与产品提供了一个展示的平台。各大医美品牌们也在极力展示自己的新产品、新技术，希望能给医生们带来便利，让广大求美者能够更舒适地变美。

华熙生物展台

菲洛嘉

赛诺龙

远想

科医人

瑞蓝

衡力

随着消费者对于提高颜值的需求越来越高，不仅要颜好，更要创伤小。微创医学美容得到了快速的发展。本次大会正是针对光大求美者的需求，汇集专家进行学术讨论，为求美者的变美之路更加顺畅做出贡献。

新浪医美也趁此机会对参会专家进行了专访，各位专家不仅发表了对于参加此次大会的感想，分享了业内的新技术、新理念，也对广大求美者做出了变美建议。

新浪医美采访医生

大会持续进行中，更多精彩内容，敬请期待。

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