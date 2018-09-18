联合丽格携手远洋资本，C轮融资4亿元

2018年9月18日，由联合丽格集团、远洋资本共同主办的“联合丽格集团C轮融资暨远洋资本与联合丽格投资签约仪式”在北京举行。联合丽格创始人、董事长李滨先生和远洋资本副总经理林川先生出席会议并签约。

2018年9月18日，由联合丽格集团、远洋资本共同主办的“联合丽格集团C轮融资暨远洋资本与联合丽格投资签约仪式”在北京举行。联合丽格创始人、董事长李滨先生和远洋资本副总经理林川先生出席会议并签约。会议中，联合丽格集团宣布完成远洋资本独家投资的4亿元C轮融资，成为中国医疗美容行业实体医疗企业的佼佼者！

此次C轮融资，对于联合丽格具有战略性的意义。联合丽格集团作为中国较早扶持优秀医生自主创业的医美连锁发展平台，经过5年的经营历练获得阶段性的成功，而远洋资本在C轮的实力加入让“尊重医生、回归医疗、诚信经营、以人为本”的联合丽格发展理念更加笃定和夯实，丽格医生以特色化项目为差异化竞争优势的消费型医疗市场前景广阔。此次签约仪式更是吸引医美行业内众多医生、投资人、媒体的悉数到场。

5年发展3轮融资，联合丽格集团居于实体医疗美容行业领先地位。

2013年初，伴随着医改的浪潮，“大众创业、万众创新”大时代背景下，联合丽格集团孕育诞生旨在扶持优秀医生自主创业。2016年初，联合丽格率旗下近20家医疗美容机构，即完成了2亿元人民币的A轮融资。

2017年6月初，医生自主创业的浪潮渐入佳境，联合丽格再次完成2亿元B轮融资。2017年9月，曹谊林教授和郭树忠教授携手创建的医美梦之队医生集团整体加入联合丽格，北京联合丽格第一医疗美容医院扬帆起航，医教研一体化的自主创新之路为联合丽格集团开启新的篇章。

2018年9月，时隔一年，联合丽格再次凭借其强大的医生软实力以及自身的精准定位，紧随“健康中国”的发展理念，经过近5年的悉心运作、品牌树立、患者认知，在十九大“提升全民幸福指数落实医改、鼓励社会资本办医、允许医生多点执业”的新时代，走出了一条专属于联合丽格的创新发展之路！成为投资圈炙手可热的投资“宠儿”吸引远洋资本完成4亿元的C轮融资。

联合丽格倡导模块化管理体系，为优秀医生“赋能”实现自主创业价值。

联合丽格历时5年多发展，通过扶持医生自主创业、为医生“赋能”为契机，实施“医生品牌+集团品牌”的复合品牌策略，协同运营管理、市场营销、供应链管理等模块化管理体系。联合丽格快速、稳健的发展，已经成为医美行业佼佼者。在全国北京、上海、天津、重庆、大连、南京、广州、深圳、杭州等15个城市共同投资、运营及筹建了40余家医疗美容机构。

联合丽格网罗了众多业内顶级医生团队的加入，包括：国际“人耳鼠”科学家曹谊林教授，国际知名体表再造专家郭树忠教授，中国当代整形的代表人物之一邢新教授，国际知名面部抗衰专家王志军教授和杨大平教授，中国激光美容领域领军人物赵小忠教授、周展超教授、郑荃教授、徐小珂教授，国际颜面轮廓整形领域的顶级韩国专家洪性范院长和朴兴植院长，国内率先倡导面部年轻化综合治疗方案的王冀耕教授，前空军总医院激光整形美容中心注射美容科主任王忠杰主任，权威隆鼻修复专家、鼻整形框架理论提出者巫文云主任等等。目前联合丽格已经拥有两位长江学者（全行业共有三位）、两位杰出青年（全行业有三位）、三位二级教授、两位主任委员（全行业共有六位）、五位博士生导师、八位行业学科带头人……联合丽格医生集团是中国医改历程中优秀整形美容医生自主创业的表率和楷模！

在这期间，联合丽格实现了：1、单医疗服务需求空间大、产业链延展性强；2、实现跨区域模型复制，全国布局已见端倪；3、个性化医疗服务加标准化运营管理，将质控视为企业“生命线”；4、建立高效的信息化系统，实现精细化的运营管理及营销获客。

双向选择、强项联手，联合丽格与远洋资本共同成长。

目前消费型医疗市场中的企业众多，为何联合丽格能够获得远洋资本的“青睐”？远洋资本股权投资中心董事总经理魏施寒给出了充分解答：远洋资本对医疗美容行业进行了长期的调研，联合丽格独特的商业模式和健康发展理念完全符合“投事”的投资标准。

被投企业与投资机构之间，从来都是双向选择的结果。谈及引入投资方时的 “顾虑”，联合丽格创始人、董事长李滨先生曾在接受媒体采访时坦言，在对投资方进行选择时，尤其看中三个方面的因素：1、理念是否一致，是否对医美行业有深入的理解；2、在资源上是否能形成彼此互补、协作与支撑；3、不能太急于退出，一定要符合医疗规律。

在本次签约仪式中，远洋资本副总经理林川讲到：与联合丽格能够牵手成功，首要原因是远洋的所倡导的核心品牌理念——“健康”，与联合丽格一直以来所倡导的“以人为本”的理念有着很高的契合度。同时，双方在核心城市的发展布局、中高收入的客户群体与远洋有着很高的共通性。双方的合作，既是优势叠加，又是生态圈互补。可以通过资源与投资业务的聚势赋能，实现与被投企业的价值协同提升。

未来，联合丽格与远洋资本大健康领域的投资布局将更具战略性！随着大健康时代的来临，联合丽格集团将携手更多优秀专家继续秉承“回归医疗、以医为本”的经营理念，为更多求美者带来科学、安全、诚信、恰当的医疗服务，也为众多想要投身自主创业的医生指明了可借鉴的发展道路。

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