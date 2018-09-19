从改善衰老状态到预防初期衰老，线雕成为广大求美者心头好

这次会议除了脂肪，另外一个热点就是线雕的治疗，线雕现在已经被国内广大的求美者所接受，而且它被认可以后，治疗范围、适应症得到了很大的一个扩展，已经从原先的只是对于衰老状态进行一个线雕，微创的提升治疗，现在扩展为很年轻的早衰状态的一个预防，

在此次大会上，新浪医美采访了中国医学科学院整形外科医院国贸门诊部的副主任医师布仁医生，她表示非常荣幸今天来参加这次国际的交流会议。

谈及本次大会的收获，布仁医生表示，国家整形行业发展得非常快，每次来开会可以感受到每一次的会议内容都会有很多新的补充，而且它的严谨性是越来越好，目前国家上海整形会议已经得到了国外很多专业人士的认可。这次会议有更多国际行业的整形大咖也来参加，给我们进行技术分享和指导。国内的大咖和国外的大咖主要分享的集中的方向是咱们中国目前关注医美的求美者都非常关注的两个方向，一个方面是线雕的治疗，一个方面是自体脂肪的治疗。因为脂肪发展已经很多年了，提纯技术主要的关注方向是脂肪细胞的成熟度的增加、存活率的增加。同时还有一个对于美学的塑形，而不像以前单纯把脂肪去掉就可以了，或者把脂肪填补了就可以了。现在更多的是要结合各种阴暗面的设计，还有它的整个形体和高光点或者很多美学的参数在里面。这一点是这一次会议上听到汇报课题最多的一个方向，也是给很多全国各地来的整形医生在专业的技术上面又做了一个美学更高的提升的汇报，个人是收获到了很多这方面的学习。

布仁

在大会上，布仁医生还发表了对微创和微创市场的看法。这次会议除了脂肪，另外一个热点就是线雕的治疗，线雕现在已经被国内广大的求美者所接受，而且它被认可以后，治疗范围、适应症得到了很大的一个扩展，已经从原先的只是对于衰老状态进行一个线雕，微创的提升治疗，现在扩展为很年轻的早衰状态的一个预防，在这方面国家有很多的医生将它与很多其它技术进行了一个联合治疗，这次会议线雕的联合治疗方向汇报的课题也是非常多的，比如说和脂肪的联合，与动能素，与激光，还有各种药物产品进行一个联合。

近二十年尤其是近十年，国内的医美市场发展得非常迅速。近三年和五年可以说是一个大洗牌，从私立医院不太好的口碑，到现在非常好的口碑，给求美者一个更舒适的救治环境和技术上面更好的一个把控。包括公立医院也在从各个方面，给求美者提供了一个更加舒适的求医的体验。所以，医美整形行业可以说是在医疗界里是一个比较特殊的行业，在这一块医生们尽量多地去满足求美者对外形和内心双方面的一个感受的补充，让他更加地完善，这是近几年中国医美市场上的一个突飞猛进的双向道路一起发展的方向。在这个过程中也有很多的乱象出现，比如说求美者获得信息的渠道相对不太专业，受到很多误导，产生了一些不应该发生的并发症，主要点就是没有人帮助把控第一步，所用的产品必须是安全的，这一方面布仁医生再次向求美者提醒和建议，一定要找到可信的医生、机构来帮助把控第一关，就是安全关。第二，求美者对美学要有一个重新的认识，要有比较现实的一个认识，在个人条件允许的情况下，让人们达到更美。

版权声明：本文为新浪医美原创，如需转载请联系eladieschannel@sina.com 申请授权。若未经允许擅自转载，一旦发现新浪医美将采取法律手段予以追究。