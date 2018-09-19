杜园园：流行≠美，适合自己的才最美

谈到对于赶潮流做欧式双眼皮的现象时，杜园园医生认为我们都知道每个人都有自己的眼睛特点，亚洲人和欧洲人的五官比例也是不一样的，所以说不是说流行就是美的，而适合自己才是美的。

2018年9月15日，第七届全国微创医学美容大会在上海跨国采购会展中心拉开帷幕。在会议现场，我们采访到了美莱集团眼整形技术总监 杜园园医生。

面对我们的镜头，杜医生表示：本次微创大会的级别比较高的，参加人数也比较多，专家演讲的议题也比较丰富，本次大会是非常成功的一次会议。

杜园园

谈及目前大众对双眼皮要求特别高，杜园园表示，眼睛现在的理解双眼皮跟过去是不一样的，过去做一条痕迹的话就认为是双眼皮，可是现在大家都要求很高。我们眼睛可以比喻成一个比较精密的仪器，所以说有任何的一个破坏都会导致形态、功能的损伤。所以说眼睛手术是不可以去想象它很简单，它应该是一个非常精细的一个复杂的手术。

杜园园谈到对于赶潮流做欧式双眼皮的现象时，她认为我们都知道每个人都有自己的眼睛特点，亚洲人和欧洲人的五官比例也是不一样的，所以说不是说流行就是美的，而适合自己才是美的。

关于手术选择的问题，杜园园给大家中肯的建议就是说选择正规的机构，找正规的医生，在医生的指导下进行眼矫形的手术，这样才是最安全的。

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