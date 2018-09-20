“整容要趁早”是危险的“抢跑”

“整容要趁早”这种抢跑并不具备其他抢跑的一些特点，也不是非得这样做不可。相反，过早整容会让学生失去选择的机会，不仅不能主动抢位，反而会让他们将来处于被动状态。

（文：来源于信网）

割双眼皮、隆鼻、削下巴……在暑假，不少孩子都进行了外貌上的“改造”。一些孩子痴迷追求外貌的完美，不少家长盲目跟风带孩子“动刀”，整容日益低龄化。记者调查发现，在一些中学里，班里“流行”割双眼皮，全班几十人几乎全成了双眼皮，家长直言这是“为将来做好准备”。

没有家长愿意让自己的孩子落于人后，还有些激进的家长，希望自己的孩子方方面面都能抢在别人前面。比如早教要趁早、学英语要趁早、编程要趁早、幼儿园小学化等，这些抢跑都已经司空见惯，而整容要趁早，则成为家长抢跑的新领域，近几年在部分中学逐渐流行起来。

整容要趁早反映了孩子的审美认知偏差和家长的盲目跟风，但家长们必须了解，十几岁的孩子身体还没有发育成熟，是不适合做整容手术的，不仅风险很大，效果还可能适得其反。比如，给孩子做隆鼻手术，鼻骨很可能继续生长，鼻腔也随之变大，也许过不了多久，垫进去的材料就会变得不合尺寸，这样一来，以前的整容手术不仅发挥不出隆鼻的作用，反而可能导致鼻中隔偏曲、鼻子外形偏移等反效果，整容不成反而毁容。还有媒体报道，一位20岁女孩花了80万元，两年内整容20多次，反而把自己整成了40岁，实在令人痛心。

同时，人的审美观处于不断变化当中，不宜超前定型。以双眼皮为例，现在流行双眼皮，也许过不了几年又流行单眼皮，即使是现在，也有不少人认为单眼皮更好看。但整成双眼皮容易，再想整回单眼皮就很困难了。孩子进入社会还有很长时间，他们将面临审美观变化的风险，而且清一色的双眼皮还会让孩子失去个性特征，这种失去是否值得也是个值得思考的问题。

此外，过早整容会向孩子灌输错误的价值观。如今，靠脸吃饭、过于看重外表的风气愈演愈烈，以至于很多人只注重外表，而忽略了内在素质的提升。长得好看会活得滋润这种观念或许会让人们受益于一时，但真正要在社会上立足，还是要看真本事，否则只能被无情淘汰。家长不应该在孩子的心智尚未成熟之时，就用实际行动向孩子灌输错误的价值观。

学习方面的一些抢跑，也许一旦晚跑一步，就会处于相对被动的状态，因此这类抢跑尽管不值得提倡，却体现出家长的无奈。但“整容要趁早”这种抢跑并不具备其他抢跑的一些特点，也不是非得这样做不可。相反，过早整容会让学生失去选择的机会，不仅不能主动抢位，反而会让他们将来处于被动状态。

一个人即使有必要整容，也不妨尽量晚一些，至少要等身体和心理都发育成熟后再考虑这个问题。因此，对于周围出现的整形热，家长和学生应该冷静应对，为孩子的未来保留更多可能性。

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