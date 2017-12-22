揭秘微整形培训班乱象：4天速成 用鸡腿练习缝双眼皮

康丽教育培训位于白云区的强盛商务大厦内，自称为陈老师的人接待了记者，表示可以在四天的时间内，快速取得资质，尤其是双眼皮和注射两个项目，随来随学，包教包会。

文章原标题：揭秘微整形培训班乱象：4天速成 用鸡腿练习缝合双眼皮

爱美之心人皆有之，随着社会需求的增大，微整形市场迅速膨胀，但乱象也随之而来。交几千元的培训费，一天的 “理论课”，零基础的学员就可以互相注射，三、四天就可以“持证”上岗或开店，没有医疗规范，没有真药，有的只是梦想和教训。记者暗访调查了广州、北京的多家微整形培训班， 拍摄到的所谓的“培训”触目惊心。

广州的一家微整形培训机构叫康丽教育培训，是微整形圈儿里的“熟人”向记者推荐的，位于白云区的强盛商务大厦内，自称为陈老师的人接待了记者，表示可以在四天的时间内，快速取得资质，尤其是双眼皮和注射两个项目，随来随学，包教包会。

记者暗访

记者：我们毕业拿的证书是什么？

康丽微整形培训机构 陈老师：毕业证书是我们机构颁发的毕业证书。

两个项目记者总共交了6500元钱，收据上写明了这叫耗材费并嘱咐记者，这些过程对外都不能说。

记者暗访

康丽微整形培训机构 刘老师：不能太过于光明正大，包括你自己以后独立经营，你也不能给别人盖章。

白天是理论课，晚上就实际操作。理论课上，记者没有听到多少医学知识，在大多数时间里，老师都在讲营销，教学员如何忽悠顾客。

机构老师

康丽微整形培训机构老师：我每天都有在刷圈，你也可以转。就是换一下图片，换一些风格就可以了，不能有人来问你做双眼皮，你马上就跟她说，多少钱给她做。要跟她讲的很专业一点。比如，我觉得的话，你这个双眼皮我做出来会很漂亮，但是我觉得再开一个眼角就会更漂亮，加一千多，加几百都可以，看她的消费能力了。

整形乱象

记者了解到，这个班的学员来自各行各业，有做服装的，有开美容院的，有开洗发店的，还有无业，完全零基础。晚上做双眼皮的手术室就是白天的教室，床下的垃圾桶带血的纱布散发着腥臭，两位实操老师，口罩只遮住了口唇，手上还戴着戒指和手表，演示做双眼皮的模特，是一个学员带来的朋友。

违法整形

康丽微整形培训机构老师：在这个过程当中，只要你不出多大的问题，都是小问题，能够用钱解决的。前两天在整形行业还出了一件事情，一个老师帮别人做眼睛，然后直接把眼球给戳到了，当场就抓住了，学员当场就瞎了。

记者看到，手术室开着窗户完全做不到无菌，老师的碘伏消毒棉棒重复多次使用，手套破损了还继续戴，手术过程中，培训班学员们各种照相和抚摸，这样的手术，这样的环境完全不符合规范，极易发生感染。

第二天，仅仅学了一堂注射理论课的学员，开始互相设计点位。在学员手里拿的是200单位的肉毒素，这么大剂量的肉毒素，仅学了一天就互相注射会导致面瘫、抽搐、失明甚至死亡。

记者：它这是正品吗？

肉毒素

学员：当然是正品了，我自己都打。

肉毒素是一种神经传导阻断剂，我国规定为毒麻类药品，目前只有一个进口美国品牌保妥适和一个国产品牌衡力为正品，其他产品包括韩国进口药品均视为假药，而这些学员所用的所谓“正品”经过记者查询也是假药。

肉毒素

记者看到，老师握着一名学员的手颤抖着把针插入了另一位学员的眼部，互相摸试着注射位置，注射手法和注射剂量完全不符合规范。

不符合规范

康丽微整形培训机构老师：粉毒、白毒、绿毒这些肉毒素打的也比较多，没有真与假，你不要老纠结于是真货还是假货。你要知道，去医院你躺那里，什么都看不见，你哪知道他给你打了什么呀。

真假难辨

同时在另一个教室里，双眼皮课程的学员们正带着自己在市场上买来的鸡腿练习缝合，人眼的组织肌肉结构的复杂程度远超过鸡腿，这样的培训让人啼笑皆非。

而老师也坦言，由于是速成班，有些项目只能这么练，真人还是有风险，一旦出事只能跑路。

鸡腿联系

康丽微整形培训机构老师：抓不到啊，人没了呀。前一天还有一个学员在其他地方学的，他的老师帮别人打鼻子，当场眼睛就瞎了，视力模糊。当场送到医院，老师也跑了。

从假资质

从假资质 假产品到假技术的骗局。

记者从消费权益保障部门了解到，这几年微整形失败的案例呈快速上升趋势，很多整形失败的患者，都是从微信朋友圈里看到信息，很多打着正规培训旗号的非法培训班，绝大部分从假资质、假产品到假医生，没有一样是真的。

北京衣健堂微整形培训机构在北京丰台区红旗渠大厦七楼开班，教室和一个餐饮公司后厨相连，遍布油烟。自称是老师的两个人接待了记者。老师说，在他们这里可以速成学会半永久、瘦脸针、去皱、割双眼皮、隆鼻等数十项整形技术。

整形项目

培训班

北京衣健堂微整形培训机构老师：你就先把埋线双眼皮还有全切双眼皮先学会了，然后再练练开眼角，还有就是外眼角内眼角，现在不都流行吗。每个月都开班，一期班是四天的时间。

记者表示，短短四天，恐怕学不会。如果学不会怎么办？自称小青的老师说，每项技术都可以练习，学会为止，还可以到她们开的医院去上班。

鸡翅联系缝合

北京衣健堂微整形培训机构老师：这个是你需要在鸡翅上练的，再拿小兔子练，就是给它做双眼皮。

至于注射药品以及进货渠道，这位老师给记者交了实底儿，全部是假药，这里面利润可观。一支进价为200元的假玻尿酸，注射后的价格最高可达到3万元。

整形乱象

北京衣健堂微整形培训机构老师：比如一个顾客人家就愿意出五百块钱是吧，正品可能就是九百五、一千块钱对吧，顾客不能让跑掉，所以这种情况下，你会涉及到一个高仿的问题，可能两百多就能进货，不是说这个没有真药，而是说这个市场决定了你没法用真药。

老师还告诉记者，除了国家承认的注册医师证，市面上所有的关于医疗的证书其实都是不可以实施手术的，但可以打擦边球，在这里每年超过一千名的学员都拿到了《微整形美容主诊师》证。而这个证，记者了解到是假证，并且查询的网站也是假的。

整形乱象

北京衣健堂微整形培训机构老师：不会抓，太多了，抓不过来，而且他如果把你抓了，他的税收从哪里来知道嘛？因为你不足以，你又没把人弄死。

记者把暗访资料拿给专业的医疗专家进行了比对。专家告诉记者，所有的这些环节都可以用一个假字来形容，而这种假导致毁容是轻，更有可能涉及到的是人的生命。这些培训出来的假整形医师，造就的不是美，而是噩梦。在我们国家，通常一个整形医师要经过至少3年的专业培训，才可以考取职业医师证。而这些三、四天培训出来的医师，在社会上无疑就形成了美容整形行业的乱象，针对这些乱象，记者已经向相关部门（医政医管局）反映情况，央视新闻频道将继续追踪后续报道。