央视曝光！多地女性牵涉其中，后果严重！

交几千元的培训费，一天的 “理论课”，零基础的学员就可以“持证”上岗或开店，没有医疗规范，没有真药；200元1支假玻尿酸，注射后卖3万；微整形教室和后厨相连，遍布油烟；拿鸡腿练手，几天就能速成，培训老师坦言，一旦出事只能跑路。

交几千元的培训费，一天的 “理论课”，零基础的学员就可以“持证”上岗或开店，没有医疗规范，没有真药；200元1支假玻尿酸，注射后卖3万；微整形教室和后厨相连，遍布油烟；拿鸡腿练手，几天就能速成，培训老师坦言，一旦出事只能跑路。

经常在朋友圈里出现的微整广告，看起来价格不高，效果又好，很是让人心动。但你有没有想过这些“工作室”是否正规？出了问题是否能够负责？央视记者暗访了“微整形”机构，结果令人震惊。

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2700元隆鼻注射 一针下去脸歪了

前不久，有一位小姑娘菲菲（化名），花了2700元找朋友王小姐做了一次隆鼻注射。一针下去，菲菲的鼻梁就变青了，王小姐称这是正常现象。第二天早上，菲菲发现自己的脸都歪了。

脸都歪了

记者看到了她当时手术后的照片，鼻子、眼睛都已歪曲变形，栓塞压迫了血管，流着白色的渗出液。

最终菲菲右眼失明，并在医院进行了右脸植皮手术。如果不是及时去正规医院治疗，她的眼睛和右侧面部可能已经保不住了。

轻信朋友圈微整形图片 最终导致右眼失明

菲菲说，当初之所以相信朋友王小姐，因为对方朋友圈里经常发微整形的图片，她感觉都做得很好，从来都没有怀疑过对方是否有从业资格。

轻信朋友圈整形险失明

但事故经过鉴定后才知道，王小姐给她注射的玻尿酸是假药，并且打进血管里造成了严重栓塞，这根本不是医生的专业技术。

王小姐的主业是开蛋糕店，兼职做微整形。据菲菲说，在她进入大医院治疗后，王小姐曾承诺会给她治好并承担所有费用，但听说后续修复大概需要15万元时，王小姐就联系不上了。

速成“危”整形 培训过程触目惊心

本来是开了个蛋糕店，学了一个月就成了“微整形医生”。事实上，这位女孩的遭遇并非个案，交几千元的培训费，培训三四天就出师的所谓“微整形医生”也是大有人在。

央视记者暗访调查了广州、北京的多家微整形培班，“培训”过程可谓触目惊心。

培训机构

这家微整形培训机构叫康丽教育培训，是微整形圈儿里的“熟人”向记者推荐的，位于白云区的强盛商务大厦内，自称为陈老师的人接待了记者，表示可以在四天的时间内，快速取得资质，尤其是双眼皮和注射两个项目，随来随学，包教包会。

康丽微整形培训机构 老师：不是医生，但是有教学的一个资质，是培训机构颁发的毕业证书。

两个项目记者总共交了6500元钱，收据上写明了这叫耗材费，但没有盖章。“老师”并嘱咐记者，这些过程对外都不能说，未来独立经营后也不能给别人盖章。

机构老师

白天是理论课，晚上就实际操作。晚上做双眼皮的手术室就是白天的教室，床下的垃圾桶带血的纱布散发着腥臭，两位实操老师，口罩只遮住了口唇，手上还戴着戒指和手表，演示做双眼皮的模特，是一个学员带来的朋友。

同时在另一个教室里，双眼皮课程的学员们正带着自己在市场上买来的鸡腿练习缝合，人眼的组织肌肉结构的复杂程度远超过鸡腿，这样的培训让人啼笑皆非，过程实则触目惊心。

用鸡腿练习

事实上，在白天的理论课上，记者也没听到多少医学知识，在大多数时间里，老师都在讲营销，教学员如何忽悠顾客。

康丽微整形培训机构 老师：在这个过程当中，只要不出多大的问题，都是小问题。能够用钱解决的必然不是问题，就是前两天在整形行业， 还出了一件事情就是一个老师帮别人做眼睛，然后直接把眼球给戳到了，当场就瞎了 。

后果惨重

康丽微整形培训机构 老师 ：粉毒、白毒、绿毒这些（肉毒素）打得也比较多，没有真与假，不要老纠结于是真货还是假货，去医院躺那里什么都看不见，没人知道他给你打了什么呀 。

而老师也坦言，由于是速成班，有些项目只能这么练，真人还是有风险，一旦出事只能跑路。

资质、产品、技术到医生 都是假的！

事实上，很多整形失败的患者，都是从微信朋友圈里看到信息，一些打着正规培训旗号的非法培训班，从资质、产品、技术到医生，没有一样是真的。接着看记者的调查。

至于注射药品以及进货渠道，这位老师给记者交了实底儿，全部是假药，这里面利润可观。一支进价为200元的假玻尿酸，注射后的价格最高可达到3万元。

北京衣健堂微整形培训机构 老师称，比如说一个顾客就愿意出五百块钱，但正品可能需要九百五、一千块钱。为了不让顾客跑掉，就会花两百多进仿货，是这个市场决定了没法用真药。

证书 假的！ 查询网站 假的！

老师还告诉记者，除了国家承认的注册医师证，市面上所有关于医疗的证书其实都不可以实施手术，但可以打擦边球。在这里，每年有超过一千名的学员都拿到了《微整形美容主诊师》证，而记者了解到这个证是假证，用来查询的网站也是假的。

都是假的

记者把暗访资料拿给专业的医疗专家进行了比对。专家告诉记者，所有的这些环节都可以用一个“假”字来形容，而这种假导致毁容是轻，更有可能涉及到的是人的生命。在我国，通常一个整形医师要经过至少3年的专业培训，才可以考取职业医师证。而这些三、四天培训出来的假整形医师，造就的不是美，而是噩梦。

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