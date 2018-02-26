印度为女性提供免费整形手术 帮助女性重拾自信

近年来，人们对美的认识不断提高迅速推动了整形业的发展。据英国《每日邮报》2月23日报道，印度南部泰米尔纳德邦决定给邦内所有女性提供免费整形手术，帮助女性重拾自信，找回美丽。

印度女性

近年来，人们对美的认识不断提高迅速推动了整形业的发展。据英国《每日邮报》2月23日报道，印度南部泰米尔纳德邦决定给邦内所有女性提供免费胸部整形手术，帮助女性重拾自信，找回美丽，从而解决严重影响生活的心理问题。

印度泰米尔纳德邦因其平民主义政策而出名，其公共卫生服务体系在印度国内都名列前茅。此前该邦已经有多项政策帮助改善人民生活，例如提供免费食堂，此外还给弱势群体提供山羊、笔记本计算机以及自行车等物品。现在，它将给辖区内女性提供免费整容手术，而且优先提供给困难群众。

印度女性

胸部整形手术在印度变得越来越流行，然而私人医院的整形费用却不便宜，在2300美元到3800美元不等（约合人民币14500元到24000元），约是印度普通大众的年收入水平。即使如此，2010年整个印度共完成了50600次手术，而2016年这个数字涨至90000次。

对于这项惠民政策，纳米尔纳德邦卫生部长维杰亚帕斯卡尔尔（Vijayabaskar）表示：“如果一名贫困女性想要变美，我们将从财政上支持她，不管是出于身体因素还是想要变美，都是免费，因为即使是穷，也享受变美的权利！”

22日，该项目在该邦首府钦奈的一家诊所正式启动，诊所负责人拉玛德维（Ramadevi）告诉记者：“有些女性面临着严重影响生活的心理问题，她们想要通过手术改变自己的境遇。因为生理原因，她们遭到讥笑、嘲讽，自信心受损，严重影响事业与婚姻。” （实习编译：罗琪 审稿：李宗泽）

（责编：谷妍、邓楠）