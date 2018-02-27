女子鼻子鼓起大包，医生从中取出10多条“虫子”！

鼻子上莫名鼓起一个大包，又疼又痒，折腾得辽宁省大连市的张女士都没过好年。大年初七，她来到大连市中心医院整形美容科就诊，医生从她的鼻子里取出了10多根线，弯弯曲曲的像虫子一样……

鼻子上莫名鼓起一个大包，又疼又痒，折腾得辽宁省大连市的张女士都没过好年。大年初七，她来到大连市中心医院整形美容科就诊，医生从她的鼻子里取出了10多根线，弯弯曲曲的像虫子一样……

医生从鼻子里取出10多根线

大年初七清晨，大连市中心医院整形美容科诊室。从北三市赶来的张女士一走进诊室，医生便发现了异样：女子的鼻根部位，鼓起一个大包。用手轻轻碰触，包里面似乎有液体，呈波动样，其面积为1.5厘米×1.2厘米，高度约有0.5厘米。

鼻子起大包

包里都是脓液，经过清创、穿刺排脓等步骤处理后，医生用镊子从张女士的鼻子里取出了10多条线！每条线约4厘米至6厘米长，比头发丝还要粗。

纱布上弯曲的就是取出来的线

经过治疗，张女士原本又痛又痒的患处舒服多了。那么，她的鼻子里怎么会有那么多根线呢？

40多天前曾做过线雕隆鼻

一问原因，张女士的眼泪便止不住地往下掉。她之前在北三市某生活美容院做过线雕隆鼻，操作人员在她的鼻子里埋了提拉线。未料，术后鼻子开始红肿化脓。她曾找到美容院询问缘由，美容院的工作人员对患处进行过处理。然而，情况非但没有好转，却愈加严重了。

在大连市中心医院，经过化验，张女士血液中的白细胞明显低于正常值。原来，美容院为了应对感染，为她打了不少抗生素。经过一番折腾，她的免疫功能已经比较差了。医生说，在这种情况下，就不能注射抗生素了，而是只能局部消炎治疗。目前来看，治疗效果还不错。

提拉线未被人体吸收引发质疑

“正常来讲，埋入皮下组织的提拉线，是可以被人体自然吸收的。”医生说，接受线雕隆鼻后，她体内的提拉线却没有被吸收，值得去探究其中的原因。

你是否经常在朋友圈里出现的微整广告，看起来价格不高，效果又好，很是让人心动？但这些“工作室”是否正规？出了问题是否能够负责？

还有一位姑娘小叶， 一个很漂亮的姑娘了，但是，在见到闺蜜打了一针玻尿酸之后很有效果，小叶也经受不住诱惑要去打一针。

朋友介绍，打这个针很简单。据小叶说，给她打针的是她闺蜜的朋友，之前是做纹身的，产品也是从她那里买的，1800元，打针则是在朋友的家里。

注射了玻尿酸之后，小叶的眼睛忽然肿起来， 一个月之后，小叶的眼睛已经肿到基本看不到路，连生活都无法自理了。

小叶

小叶找到了为她注射的朋友，想要一支用在她脸上的药物，检测其中的成分， 但是朋友拒绝提供注射的药物，只说这批药已经用完了。

万幸的是，医生尽了自己最大的能力给小叶治疗，她的脸在医生的努力下总算是消了肿 ，至于能不能恢复当初容貌，还完全是个未知数。

在生活美容院所展开的美容项目，可谓五花八门。有美白的，有溶脂的，塑形的等等。这些项目也都要用到各种各样的针剂。这些大大小小的针剂，都是要通过皮下注射，打进人的身体里的。但在一些美容机构人员的口中，本需严格规范操作的手术，被说得比平时打针还轻松简单。

2002年1月22日，卫生部颁布的《医疗美容服务管理办法》，对医疗美容进行了严格的规定，医疗美容是用手术、药物，医疗器械，以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法，对人的容貌、人体各部位形态进行的修复与再塑。而要实施医疗美容项目，必须在经过严格认证，有正规资质的美容医疗机构或开设医疗美容科室的机构中进行。也就是说注射美容针剂，是属于医疗美容项目，生活美容院，根本没有资格给人做医疗美容。

提醒大家，微整形一定要到正规医疗机构做手术，这样才能降低风险。