最近，一个印度医生娶了一个完全陌生的女子，因为他原来的准新娘在婚礼上发现他秃顶时，当场拒绝嫁给他。家人搜遍了整个村庄，找到了另一个女人，让他完成婚礼。

文章原标题：新娘婚礼上发现新郎秃顶当场拒嫁 新郎高高兴兴与陌生人完婚

最近，一个印度医生娶了一个完全陌生的女子，因为他原来的准新娘在婚礼上发现他秃顶时，当场拒绝嫁给他。家人搜遍了整个村庄，找到了另一个女人，让他完成婚礼。

婚礼

Ravi Kumar（右）娶了他从未见过的新娘Neha Kumari（左）。

据英国《每日邮报》27日报道，2月18日，印度一位神经外科医生拉维·库马尔（Ravi Kumar）从新德里到比哈尔邦（Bihar）的Sugauli村走了将近1000公里，与他从未见过的新娘完婚。女孩的父亲曾三次拜访过库马尔家，两家人提前一年安排了婚礼。

据印度帕斯卡日报（Dainik Bhaskar）介绍，婚礼这天的大部分时间，新娘新郎都处在“快乐的气氛”中，与客人一起享受庆祝活动。这对准夫妇甚至完成了花环交换仪式，只要等到游行庆祝的宾客们到达婚礼现场时，他们就会宣誓。不过，当新郎库马尔摘下他的帽子时，新娘惊讶地发现她的新郎已经秃顶。这位新娘当场拒绝嫁给新郎，这场婚礼一下陷入了尴尬境地。两个家庭都试图说服女孩改变主意，但新娘心意已决。新娘不愿让步，坚持拒嫁。但库马尔医生又一心想婚，来都来了，肯定要接个新娘子回家才好交代。他的家人不得已向当地村民们求助，有村民建议他和一个卖蔬菜的穷人家女儿Neha Kumari结婚。在先前婚礼遭遇灾难性流产两天后，新郎和一个陌生女子举行了婚礼。这对新婚夫妇的照片显示，库马尔医生似乎很满意第二场婚礼，他的第二个新娘却对这突如其来的婚姻似乎谈不上高兴。