中戏老师回应艺考生“整形”是否算“容貌作弊”

一年一度的艺考大战拉开帷幕，“形象气质佳”是艺考生希望留给考官的第一印象，因此，割双眼皮、打水光针、注射玻尿酸这些整形项目就成了艺考生的宠儿。

文章原标题：艺考生“整形”算“容貌作弊”吗？中戏老师：整容生一般不录取，考官能“看骨辨整容”

一年一度的艺考大战拉开帷幕，“形象气质佳”是艺考生希望留给考官的第一印象，因此，割双眼皮、打水光针、注射玻尿酸这些整形项目就成了艺考生的宠儿。不少考生向北京时间坦言，自己曾做过“微整形”。有人说艺考生“整形”是“容貌作弊”，也有人说是“爱美使然”。艺考生们怎么看？

中戏老师为何直言“一般不录取整容生”？中戏老师真的能“看骨辨整容”吗？

▼艺考生街采视频

阵营一：艺考不需要“整形”。

没必要为了考试去整形，艺考拼的是实力，为考试毁掉自然美，不值得。“考试我也是素颜的，不太习惯化妆，考试规定也是不让化妆的。化妆老师会看出来，我觉得对印象分会有影响。

整形

“艺考生整形是很普遍的。就我个人而言，在形象这方面只要把自己收拾得干练一点儿就行了。没必要去化妆啊、整容之类的，（做） 这样一些浪费时间的活儿。

整形

阵营二：个人选择，没有对错。

每个人都有追求美的权利，不应该去异化。“我能理解（整形）。因为你来这里考试，就是想考上。（考生）有很多闪光点，想让老师看到。

整形

“我觉得整形是每个人的选择。在一些先天条件不足的情况下，也不能去改变（相貌）。如果他想整形，那是他的选择；有些人不想整形，想保持纯真的状态，我觉得都是可以的。

整形

“现在是大娱乐时代，所以大家都很浮躁。每个人都有追求美的权利。对美的追求是不应该去异化的。不管是才华上还是容貌上，每个人都有自己的追求，我们不能说这是畸形的。

整形

“做好自己，不忘初心就可以。

整形

虽然考生们很“包容”，但中戏老师刘天池曾在接受专访时表示，整容的考生一般不予录取，整容脸会因为笑肌僵硬不适合表演；带妆来的同学也会要求现场卸妆，看考生的原始状态，观察考生的可塑性。

这位老师甚至直言，国内仅有一成演员演技合格。您怎么看？