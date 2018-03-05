女孩想当主播被安排“免费整形”变成这样还负债5万

最近西安女子萧萧，在2个月前刚面试成功一家直播公司，公司承诺可以为她免费整形。可这钱还没挣，萧萧就负了5万块钱的债！

最近西安女子萧萧，在2个月前刚面试成功一家直播公司，公司承诺可以为她免费整形。可这钱还没挣，萧萧就负了5万块钱的债！

免费整形 额度

萧萧：“面试之后，他们就说你这个条件挺好的，挺合适的，你要是来我们这边上班的话。工资都会很可观。然会我们会保证推广你。让你赚到比较可观的收入。然后我们这边还有一个几万块钱的整容福利。就说免费给我提供一个额度。让我去整容。是给我免费提供的。”

因为一直有做双眼皮的想法，对方说完这些话，萧萧也的确心动了。由此，这个所谓的直播公司就开始步步为营，将萧萧拉入了圈套！三天后萧萧被公司的人带去合作医院面诊。

割双眼皮、开眼角、垫鼻梁，这一系列下来，医院计算了4万元的手术费用，可正当萧萧觉得花费有点高，想搞搞价钱的时候，直播公司的人不仅没帮她搞价还推荐她选个更贵的！

整形

萧萧：“垫鼻子的套餐已经一万多了，他还给我说，你别选这个一万多的，这一万多的不好，你选那个两万多的吧。他就说，我是为你好，我想让你做最好的。”

当时萧萧已经觉得奇怪了，正当她纳闷的时候，更奇怪的事情发生了，借贷公司竟然来到店里，咨询萧萧的个人信息，并帮她完成贷款，萧萧立刻就质问公司的工作人员。

返钱

萧萧：“这个钱不是你们公司在付吗，为什么要用我自己的信息去贷，然后公司的人说，这个你不用担心的，这个钱公司会给你们的，是因为有很多主播都有在申请贷款整形，但是公司要是去帮主播贷款的话，贷不下来，主播太多了，所以就先用你们的信息贷下来之后，公司会把这钱返给你们。”

花销

这一来二去的，萧萧总共承担了五万块，其中五千元现场结算给了整形机构，三万五的贷款，还要自己承担一万元，因贷款产生的手续费，可当整形手术结束后，萧萧得到公司的答复却是，需要在公司上两年班，公司才会帮她还三万五的贷款。

后悔

萧萧说，自己像是哑巴吃黄连，有苦说不出，不仅做了高价整容，莫名奇妙贷了款，现在还被限制两年的工作自由，更可怕的是，贷款公司天天打电话催款，还找上了萧萧的父母。

目前，萧萧已准备向辖区公安机关报案。