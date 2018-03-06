女子某医学美容花3.5万整形 结果鼻子整歪了

手术过去一年有余，小韩的鼻子仍然没有“恢复”好。从双目之间的鼻尾到鼻尖，整个鼻梁均向左发生了侧偏，鼻梁两侧到面部弧度也有明显不同。

手术过去一年有余，小韩的鼻子仍然没有“恢复”好。从双目之间的鼻尾到鼻尖，整个鼻梁均向左发生了侧偏，鼻梁两侧到面部弧度也有明显不同。“术后就感觉鼻子有些歪，拆线后几次找到医院，医生的回复都是说还在恢复期，要等恢复好后才能判定。”

2016年5月，小韩在成都某医学美容医院以3.5万余元的价格进行了鼻子美容手术，但手术并没有达到自己想要的效果。小韩称，一开始本来是包括眼睑、下巴、脸颊在内的一个套餐，“但因为种种，最终就只做了一个鼻子，现在还是歪的。”小韩称，她并不指望能够退钱，只需院方能重新进行修复。

▲术后第一天

3.5万元套餐整形 最后只做了鼻子，结果还是歪的

2016年4月28日，原本只是在成都游玩的小韩，在浏览了不少整形美容的信息后，对自己面部不太满意的她瞬间对美容整形动了心。当天下午，她来到某医学美容医院。在咨询人员的介绍下，小韩当场便通过支付宝缴纳了费用。“当时咨询医生给出了一个套餐，还包括下巴、眼睑、脸颊等项目，说在做活动，价格有很大优惠，支付的费用共计35000多元。”

小韩介绍，正式手术的时间是5月17日，但只做了鼻子。在这之前，自己还曾与医院闹过一些不愉快。小韩说，原本咨询人员在接待自己时称可以取耳软骨来做鼻子手术，但见到医生后，得到的答案是耳软骨太软，不能用于手术，“如果继续手术就要取肋软骨，我有些担心和犹豫，因为还要在肚子做手术。”而后小韩提出退款，但并没有谈成。在之后几天的协商中，院方提出可以由院长主刀，还是以目前的费用做。“这样就只能做鼻子，我也了解了一下，按照3.5万元来做个鼻子还是很划算，因为院长的起价本来就在6万多起，在这个价格之上。”

小韩说，手术过程总体还算顺利，但没想到的是，术后的鼻子形态却与自己想象中差了太远。“鼻子做歪了，偏到了左侧，越照镜子就越觉得歪，身边家人朋友也说是歪的。”

▲术后第一天

几次反映鼻子做歪 医院称还在“恢复”期

小韩是一个爱美的姑娘，但从这以后，她很少自拍了，甚至朋友圈都很少发。“歪鼻子”成了她心里的一个大疙瘩。

“手术后住院期间就觉得不对，护士说是正常的肿胀，可能是心理因素。之后7天拆线的时候，一看有点明显，还找了领导，但仍然说是肿胀期，要慢慢恢复，要我三个月后再来看，到时不行就免费再做。”小韩介绍，“我就在成都呆了三个月，然后又去了医院，当时依然是歪的，结果医院又说我是特殊情况，要再等半年到一年再看看恢复情况。”

2017年4月左右，小韩再次向医院反映此事，再度来到成都。“当时说会有教授免费做修复，还交了一个500元的费用，最后排了好久，也没有做上手术，加上假期到期又只好赶回家。”之后直到现在，小韩的鼻子问题仍然没有得到解决。

“几次都说是肿胀期，需要有一个恢复时间，但恢复这么久了还是这个样子。”小韩觉得，医院并没有认真对待自己的问题，喊等消息又一直没有联系过自己。“我也了解了很多，要医院退钱肯定是不现实的，现在只有一个想法，需要医院免费做修复，且不能用医院自己的医生，要外边的教授。”

▲小韩对自己的鼻子很不满意，觉得是歪的

美容医院：的确做歪了，将安排院外教授免费修复

2月28日上午，成都商报记者与小韩一同来到医院，医院医务部一名负责人接待了小韩。该负责人介绍，此前医院就曾联系过小韩，并非不管小韩，但小韩的电话没法接通。对此，小韩称自己手机的确掉过，也换了号码。

对于目前小韩的鼻子问题，该负责人称：“的确歪了，这是摆着的事实”。那导致小韩鼻子变歪的原因到底是医生操作出现问题？还是自身恢复出现问题呢？该负责人介绍，手术是由院长亲自做的，手术过程中有助手配合，核心环节由院长动手，其余缝合等一般由助手进行。在填充鼻子时，填充物肯定不会放偏，有可能是在包扎时操作出偏差；另一方面是自身恢复时出现了问题，目前无法确定到底是哪方面造成的。

恢复

小韩认为，自己术后怕影响鼻子恢复，睡觉都没有侧着睡，自身不会存在问题。

对于小韩的诉求，该负责人称医院会予以满足，继续免费进行修复。且3月8号左右，就会有东南大学的一位教授到医院，到时候会联系小韩面诊，制定手术方案。但目前也无法对手术效果给出百分之百的保证。对此方案，小韩表示：“等到时候再看吧，现在只要求医院能够重新做好。”