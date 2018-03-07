女子花万元打美容针 3年半后鼻中取出疑似致癌物

2014年，小洪在位于杭州萧山的琦雅整形医院，往鼻子上注射了两剂玻尿酸，总价一万两千多元。让她意想不到的是，注射针剂竟给自己带来了诸多麻烦。

2014年，小洪在位于杭州萧山的琦雅整形医院，往鼻子上注射了两剂玻尿酸，总价一万两千多元。让她意想不到的是，注射针剂竟给自己带来了诸多麻烦。

麻烦

手术之后，小洪鼻子开始红肿瘙痒，过了好几个月都没有好转。半年之后，注射的物体完全没有吸收，小洪怀疑这家整形医院，当初给她注射的不是玻尿酸。

今年2月14号，小洪自费近万元，在广州的一家医院做了一次取出手术。小洪介绍，从自己鼻子里取出的物质呈透明状，里面有小颗粒。当时医生口头诊断其鼻子里注射的物体是奥美定。

奥美定

奥美定俗称“人造脂肪”，会产生很多并发症，世界卫生组织已将这种物质列为可疑致癌物之一。2006年，国家药监局发文停止了该产品在国内 的生产和使用。

针对小洪的质疑，杭州琦雅整形医院方面回应，并没有任何书面材料可以证明，小洪鼻子里取出的物质是奥美定。

书面材料

小洪表示医生当时只是口头诊断，并建议她去权威机构做鉴定开具正式的检测报告。

随后，杭州琦雅整形医院设计总监姚冰如向我们出示了一份产品购销协议，表示当初小洪注射的针剂名叫“瑞蓝2号”。这种产品又叫做“修饰透明质酸纳凝胶”，俗称“玻尿酸”。

玻尿酸

医院方面表示，他们的产品都是从正规机构购买的，不可能、也不敢用“奥美定”来代替。小洪反驳称，现在的这份购销协议，并不能证明三年前给她注射的，就一定是玻尿酸。

在这份产品购销书上，记者注意到一个细节。上面注明“若因产品注射产生不良反映，医院应予以积极救治并立即上报”。对此，医院方面表示，当初他们曾多次电话回访过小洪，还建立了专门的档案。档案其中一条显示，在注射两年以后，小洪自诉不满意，感觉是假的玻尿酸，还曾经出现过湿疹。

湿疹

在回访后，医院建议小洪前来复诊。但随后档案记录显示小洪的手机处于无法接听状态。小洪坦称自己担心医院会让她再次注射玻尿酸，所以就没有听从医院的安排来复诊。

从小洪鼻中取出来的东西，到底是玻尿酸还是可疑致癌物奥美定，需要一个权威的证明。但是医院方面表示，如果通过权威机构鉴定，小洪鼻子里取出来的东西是致癌物奥美定，医院方面也无法完全认可这样结果，因为这并不能证明3年前医院给小洪注射的就是奥美定。

致癌物

“三年半的时间谁也不知道发生了什么，她可能在别的地方也注射过，除非有非常充分的证据可以证明。”杭州琦雅整形医院设计总监姚冰如是说。

对此小洪表示非常不满意，“我保证我在这三年半内，没有在其他的地方打过针。他们这种说法就是在赖皮、推卸责任。”

小洪表示，接下来会对从鼻子取出来的物质进行权威检测。然后根据检测结果，继续维权。