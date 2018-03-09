心怀“主播”梦 不料却陷入“整形”纠纷

近日，南京秦淮警方接到市民小张的报警称，自己应聘主播后，按照公司要求去指定的整容医院进行整容。可是自己去了之后不仅招聘单位不在了，而且现在因为在整容医院办理了“整形贷”而产生纠纷，希望得到警方的帮助。

扬子晚报网3月6日讯 （通讯员 秦公轩 黄忠惠 记者 裴睿）不少人都觉得网络女主播是一个高薪的职业，靠观众的打赏一天都能赚很多钱。近日，南京秦淮警方接到市民小张的报警称，自己应聘主播后，按照公司要求去指定的整容医院进行整容。可是自己去了之后不仅招聘单位不在了，而且现在因为在整容医院办理了“整形贷”而产生纠纷，希望得到警方的帮助。

整形贷

今年2月份，南京市民小张在网上投简历，无意中看到了一家公司在招聘女主播并开出了诱人的工资，很快就收到了该公司的面试邀请。第二天，张女士便前去面试，该公司一位自称是负责人事的王某对小张说：“我们刚刚对你的各项条件做了评估，唯一不合格的就是你的鼻子需要微调一下，我们公司的规定是自费去指定的整容机构进行微整，达到我们的要求后再签约。”

小张听完有些犹豫，她表示自己刚毕业不久，没有这么多钱去整容。王某表示：“费用你不用担心，我们合作的这家整容医院价格不高，折扣力度很大，而且提供免费贷款服务，你每个月的工资足以还清贷款了。”听完王某说的，小张觉得这份工作既能赚钱又能变美，说不定还能成为炙手可热的“网红”，一举多得，于是便答应了下来。

注射

小张到了指定的整容医院后，医生对她进行了初诊，并告知原本整个手术加上后期的修复需要花费10万元，但是由于这家公司和医院有合作关系，现在贷款本息加起来只要5万4就够了，小张一听价格便宜了不少满心欢喜，她毫不犹豫地签下了贷款合同，和整容机构预约了手术时间，随后便进行了鼻子整形。

3月2日，小张整容恢复后，对自己的颜值更有信心了，她满怀期待地来到公司，准备签约当主播，但是公司早已人去楼空，打王某的电话也没有人接。这给做着“网红”梦的小张一记当头棒喝。而跟她有着相同“网红”梦的小李和小陈也在这家公司门口徘徊，经过聊天，小张得知，她们和自己一样，也去了相同的整容医院，通过贷款进行了整容手术。三人觉得被骗，于是立刻报警。

整形贷

民警立即前往整容医院进行了调查，可是整容医院的负责人则表示，小张等三人是自愿贷款整容的，签了合同，贷款也是正规的，医院属于正常履行合同，所以医院不存在欺诈。民警建议小张三人先去整容鉴定机构对整容部位进行鉴定，如果整容机构有其他不合理的地方可以通过司法途径进行维权。对于人去楼空的招聘公司，警方正在进一步调查中。警方提醒广大市民朋友，不要被“免费贷款”等幌子冲昏了头脑，要加强自我保护意识，正确辨识金融风险，重视信用消费和信用借贷安全。