居民楼里的“美容室”竟能微整 还能注射进口针剂？

现在一些美容场所为了躲避监管，竟然躲进了居民楼里，虽然也在网站宣传服务项目，但实际内容跟宣传的大相径庭。

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》）一些没有任何资质的美容场所在微信朋友圈、团购网站上大肆宣传医疗美容项目，动刀、注射、微整形样样可以。不过现在一些美容场所为了躲避监管，竟然躲进了居民楼里，虽然也在网站宣传服务项目，但实际内容跟宣传的大相径庭。

美容室

3月5日，记者在某团购网站上看到一家美容机构正在招揽顾客，服务内容有养生拔罐、皮肤护理等基础保养项目，看上去似乎还挺正规。当天中午，记者来到西安北郊凤城五路的一座居民楼，找到了这家美容场所。奇怪的是，门外没有任何门头广告，也没有任何门牌招贴。一位店员打开门后，询问记者是否预约过，记者表示想先了解后再选择具体美容项目，这时一位自称经理的女士开始给记者详细介绍了起来。

项目

某美容机构经理：“你的皮肤暗淡无光，因为你的底子太缺水，太缺营养明白不。”

在这位经理的口中，记者的皮肤状态很差，急需护理。那么，如何护理呢？这时，这位经理建议可以打水光针。

水光针

某美容机构经理：“皮肤暗你就做水光，水光这边分两种，一种是不破皮一种是破皮，破皮它就是微整类的，（一种）就是打针，针剂的。”

记者：“那哪个效果好？”

某美容机构经理：“那当然是微整效果好，它两管的东西直接注入你的表皮，你能没有效果吗？水光就是补充你营养的，把营养补进去之后，你的皮肤各种问题都不会出现。而且打水光的话，你最好是按疗程打，比如说连打三次，它效果肯定会好。”

皮肤

记者：“那就在这做还是哪？”

某美容机构经理：“当然是在这做，我专门是做微整的。”

这位经理还说，就在这个小店里随时都可以打水光针，面部先打麻药，然后再打针，四十分钟左右就能打完。当记者提出能否看一下产品时，这位经理犹豫了一会，从锁着的柜子中将针剂等产品拿了出来。

某美容机构经理：“药品专门是韩国的，你在哪也买不到的，我们这就是微整类的，用的全是进口的。”

记者发现，这些产品包装上全部是英文，没有任何中文标识。见记者看的仔细，这位经理赶紧说现在临近三八妇女节做活动，过后就没有这么便宜了，让记者抓住机会。

某美容机构经理：“你要打就现在赶紧打，要敷麻药。”

麻药

记者：“一次打这一针就够了？”

某美容机构经理：“两支，平时你连一支的价位都买不到，你现在三八之前这一次是八百，往后就没有了，除非你就是一次买三次的。”

食药监现场检查：没有任何手续 被责令停业

美容诊所

这家美容场所在团购网站上并没有宣传这些微整项目，可到了店里后，店方给记者主推的却都是微整形美容服务，这家所谓的美容机构到底有什么秘密呢？

这位经理看记者一直没有答应，就说她非常忙，如果这次不做，过后再预约就要等时间了。记者表示有点担心，问她是否有资质时，这位经理是这样说的。

某美容机构经理：“我们也是学微整的嘛，学微整的话这个在店内注射类的都可以做，不用像做手术这类的必须得到医院去做。”

记者：“那也就是说你没有医师资格证？”

某美容机构经理：“现在微整类的都不授医师资格证，都是有结业证书，在医院里边工作的知道吧，它不是说像手术类的必须得医院的一个医师资格证。”

医师资格证

营业机构手续不明，执业人员资质不明，产品来路不明。记者将这一情况反映给了未央区食品药品监督部门。面对执法人员的现场检查，这位经理立马换了说法。

执法人员：“这是你们营业场所吧，我们就是来检查一下，我们看一下这个产品。”

某美容机构经理：“看一下产品，这人家的店，不是我的店。”

当执法人员要求出示相关证照时，却发现这家美容场所没有任何营业资质。

执法人员：“就是你没有营业执照，也没有卫生许可证，也没有医疗机构（执业资质），那你是在这做什么的？”

某美容机构经理：“我是……就是我们才开了还没弄啊，这不是我开的。”

之前说自己是这里的经理，还要给记者打水光针，可面对执法人员检查，却含糊其辞，前后矛盾。食药监执法人员表示，因为这家店没有营业执照，更没有医疗机构执业许可证，根据《医疗机构执业许可证》相关规定，她们将第一时间给辖区卫生监管部门发函，联合卫生监管部门责令这家美容场所暂停执业活动，没收标识不清的针剂和器械，也不得进行一切跟医疗美容相关的活动。