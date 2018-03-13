肥西县卫生计生委于2017年12月—2018年3月份，对辖区范围内的医疗美容机构、会馆、生活美容院等开展了打击非法医疗美容行为的专项执法检查。

文章原标题：肥西县打击非法医疗美容零容忍 范围包括美容机构会馆美容院等

为进一步加强全县医疗美容执法监督工作，保证医疗美容机构合法经营，保障美容患者就医安全，加强医疗美容市场监管，规范全县医疗美容机构依法执业促其健康发展，依据《医疗美容服务管理办法》《医疗机构管理条例》等相关法律法规，肥西县卫生计生委于2017年12月—2018年3月份，对辖区范围内的医疗美容机构、会馆、生活美容院等开展了打击非法医疗美容行为的专项执法检查。

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首先排查摸清底数。县卫生监督所卫生执法人员采取明察暗访方式，按照摸清“医疗美容和非医疗美容”两个底数的工作安排部署，结合专项行动任务需要，开展对全县医疗美容、生活美容机构进行了全面排查，掌握了全县医疗美容机构、生活美容机构的从业状况基础数据，进一步规范了医疗美容机构、生活美容机构从业秩序。其次突出重点从严监督。在全面排查基础上确定重点检查单位，集中力量开展监督检查，切实做到不留死角，不留隐患。截止目前，共检查开展32家民办医疗机构，其中迅速查处1家非法医疗美容机构。本次检查共下达卫生监督意见书21份。再者广泛开展打击非法医疗美容的宣传工作，张贴打击非法医疗美容宣传海报120余张，发放宣传折页100余份。

通过此次专项检查，进一步规范全县医疗美容机构的执业行为，促进医疗美容机构健康有序地发展，有效打击了非法开展医疗美容违法行为。