揭凯润婷低价美容套餐陷阱：0.5ml玻尿酸打完就蒸发

导语：颜值经济的到来加上“一次水光针等于4000张补水保湿面膜”等广告大面积地铺开宣传让水光针、玻尿酸等医疗美容项目迅速走红。北京商报记者调查发现，为吸引消费者获取利润，部分医疗美容机构推出低价优惠套餐。（来源：北京商报）

凯润婷

低价美容套餐陷阱

颜值经济的到来加上“一次水光针等于4000张补水保湿面膜”等广告大面积地铺开宣传让水光针、玻尿酸等医疗美容项目迅速走红。北京商报记者调查发现，为吸引消费者获取利润，部分医疗美容机构推出低价优惠套餐。其中，北京凯润婷医疗美容春节前后推出优惠套餐，包含玻尿酸、水光针和美白针等多个项目在内的套餐仅为198元。据一位长期工作在美容医疗行业的医生表示，目前经过国家认证的注射用水光针只有几种，出厂价均在千元以上。分析认为，以玻尿酸、水光针为代表的医疗美容产品由市场定价，国家政策不干涉，这已经成为行业默认的规矩。低价套餐的背后一方面是医疗美容机构低价招揽消费者，另一方面恐是价格陷阱。

低价诱饵

支付较低的价钱可以享受到多种医疗美容服务，低价医疗美容套餐的推出吸引了众多消费者的购买，但北京商报记者通过近一段时间的走访调查发现，所谓的低价套餐并非如此简单，里面存有不少猫腻。

根据北京凯润婷医疗美容优惠套餐显示，优惠套餐共分为98元、138元以及198元三个档位。北京商报记者购买的198元套餐中包含玻尿酸、水光针、除皱针、光子嫩肤、超声刀、白瓷娃娃、美白针、牛奶光以及冰点脱毛9个项目。查看9个医美项目清单可以发现，套餐中包括的玻尿酸为0.5ml的国产品牌爱芙莱，除皱针和超声刀均为单部位体验。消费者往往会在只有单边效果，整体效果不佳的情况下，在医美机构工作人员的推荐下进行二次消费。

在走访过程中，一位同样购买套餐的消费者向北京商报记者表示，平时注射的1ml玻尿酸容量就较少，效果也并不明显，如今套餐里的0.5ml玻尿酸更难有效果。“玻尿酸本来就填得少，再吸收吸收就没有了，相当于白做项目。”上述消费者说道。上述消费者的说法在北京凯润婷医疗美容工作人员处得到证实。根据工作人员表示，0.5ml容量的玻尿酸只有一点效果，成分主要是麻药，打完就蒸发掉了。

事实上，不仅是玻尿酸项目藏有“猫腻”，套餐中的除皱项目也存在一些问题。据一位长期在凯润婷医疗美容进行医美项目的消费者介绍，优惠套餐中的除皱项目为单部位除皱，比如注射左太阳穴或右太阳穴；颈部被划为了8个部分，进行颈部的除皱，就是1/8的效果。在这种情况下，消费者通常会为了整体效果，抱着已经来了的心态，另外支付费用进行全套项目体验。在走访过程中，一位来自北京的陈女士想进行眼部除皱，但由于套餐中的项目仅为单部位除皱，因此只能再支付299元进行双眼部除皱。

除上述情况外，套餐项目体验过程中向消费者推荐美容产品也常有发生。据消费者李女士介绍，注射完水光针后，医师会极力推荐面膜等美容产品。“在医师不断推荐下，考虑到面膜属于日常消费品，就花费198元购买了北京凯润婷医疗美容销售的面膜。”

除此之外，医师对消费时限的说法不一也成为消费隐患。据北京凯润婷医疗美容的医师介绍，该套餐在下单后有半年的有效期；而据一位消费者透露，9个项目中的个别项目仅有3个月有效期。业内分析认为，民营整形医院往往会推出低价优惠活动来吸引消费者，但整形美容市场产品较为混乱，消费者在选择医院和产品的时候要慎重。

乱象丛生

颜值经济让医美行业拥有了更广阔的市场。其中，以水光针、玻尿酸和美白针为代表的微整形项目更是受到众多消费者喜爱。据《新氧2017医美行业白皮书》数据显示，2016-2017年全球医疗美容的消费人次增长约为7%，而中国消费人次增长约为42%。以目前综合类医疗美容医院消费项目比例来说，非手术和手术消费比例为9：1。其中，非手术项目中过半为注射项目。

注射

巨大的市场前景让众多商家看到商机，纷纷推出水光针、玻尿酸和美白针等产品。商家过多导致市场竞争激烈，为吸引消费者，部分商家便推出低价优惠活动。不过，这种低价套餐往往只是吸引消费者到店消费的一种手段，美容效果并不突出。北京凯润婷医疗美容的一医师向北京商报记者表示，198元的套餐包含如此多项目，主要是因为套餐产品和其他产品的针对性不一样，套餐只是体验项目，消费者需要有长期效果的话还是要购买疗程项目。

此外，套餐中的基础水光针只是最普通的一种，内含无交联玻尿酸，而其他水光针产品会加入维生素C等其他抗衰物质。

据一位不愿具名的美容行业人士透露，部分机构怕注射后皮肤不平，只注射非交联的小分子玻尿酸。这样的玻尿酸进入皮肤后快速分解失效，结果是见效快失效也快，常常一个月不到就打回原形。

事实上，在医美行业，价格乱象已经成为公开的秘密。公开资料显示，一支美白针或肉毒素通常会以出厂价的3倍甚至4倍转卖给客户，并给负责注射的工作人员提成。很多商家号称给的是“进货价”，但消费者永远能打听出来更低的价格。

北京商报记者调查发现，北京凯润婷一个疗程10次的美白针项目从2000元到1万元不等。来自重庆的张女士表示，经朋友介绍到凯润婷注射美白针，当时的费用为1万元左右。“购买后注射美白针的过程中，通过与其他消费者交谈得知，同样的项目只需要2000元即可购买享受。”记者随即以消费者的身份向一名医师咨询该项目，该医师表示，一个疗程10次的美白针需花费7000多元。

关于医疗美容市场价格乱象，北京商报此前做过较为详细的调查。北京新时代伊美尔幸福医院、北京美莱美容医院等医疗美容机构均有销售的海微玻尿酸售价参差不齐，每支价格在2000多元到4000多元不等。

海微的生产厂家来自于广州市艾一生物科技有限公司，这家公司是上海昊海生物科技股份有限公司在广州成立的销售公司。美莱医疗、北京凯润婷医疗美容医院的进货商都为昊海生物。昊海生物海微产品北京地区经理表示，在不开具发票的情况下，海微单支售价为450元，如果整箱（60支）购买为420元/支。“美莱医疗等都会在我们这里拿货，它们拿货的价格也就比你便宜10元左右，毕竟它们是大的连锁机构，购买的数量也多一点。”

存有风险

虽然低价套餐中的水光针、玻尿酸等项目可以达到补水、改善肤色等效果，但注射项目属于一种微整形手术，消费者仍然要面对一定的手术风险。

业内人士认为，每个人体制不同，注射玻尿酸用量都是不一样的，如果操作者没有控制好注射在脸上的剂量，脸部会出现爆发性肉芽肿，情况严重的还会溃烂。所以，正规美容医疗机构在注射前都会做一系列身体检查，确保身体处于健康状态。

沈阳市第七人民医院皮肤外科主任医师、美容主诊医师刘越阳此前在接受媒体采访时表示，正规水光针需要使用负压注射设备“水光枪”，将玻尿酸、胶原蛋白等有助于皮肤年轻化的物质均匀地注射到脸部真皮浅层，属浅层精准注射，对注射技术和注入产品质量都有较高要求。

此外，颇受追捧的美白针，在医学界却并未得到认可。中国整形美容协会民营医疗美容机构分会副会长田永成在接受媒体采访时曾表示，医学上和学术上对美白针并没有概念界定，不存在这个名称。公开资料显示，国家食药监总局网站并没有“美白针”作为药品和化妆品的注册备案。

据中国消费者协会数据显示，2015年在医疗美容和整形美容投诉中，涉及质量问题的占比增长6%，一些消费者美容不成反毁容；2016年，美容美发类投诉仍高居服务类投诉量前十，其中医疗美容约占16.4%；2017年前三季度，医疗美容在美容美发类投诉中的占比超过了17%。

业内人士建议，消费者在进行消费时一定要选择正规医疗美容机构。正规医疗美容服务机构必须将《医疗机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间和收费标准悬挂于明显处所。其次，负责实施医疗美容项目的主诊医师必须具有资格证书，如《医师资格证》和《执业医师证》，还要有从事相关临床学科工作经历。

监管缺失

医美行业是低频垂直消费领域，最大的特征是它既有医疗属性，又是消费品，需要融合感性消费心理属性，这个行业大多是由女性主导市场。根据相关预计，医美产业年复合增长率将提高3个百分点，提升至16.7%，2019年将成为万亿市场。

面对如此大的市场，苏宁环球（4.300， -0.02， -0.46%）、朗姿等已进行了战略性布局。不过，目前市场发展相对粗放，整形致死的案例每年都大量发生。虽然玻尿酸属于低风险微整，但也出现不少因注射假玻尿酸导致失明、面瘫、红肿等事件。

国家食药监总局2013年发布公告称，用于辅助眼科手术产品、外科手术防粘连产品、填充增加组织容积等的产品，按照医疗器械管理。医学整容中所使用的透明质酸钠产品按照医疗器械进行管理生产和经营此类产品须取得相关资质。医学美容机构在购入该类产品时应当从取得《医疗器械生产企业许可证》的生产企业或者取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格的产品并验明产品合格证明。

也就是说，生产玻尿酸的企业有了明确的资质规定和监管方，但销售、注射玻尿酸的美容机构尚无太多限制要求。据了解，目前，医美行业中医院、医生的资质没有查证的渠道，药品真假也难分辨。卫生部门只监管正规医院，非法工作室、美容院无人监管，工商部门也没有审核权限。从2015年开始，国家已经在加强医美行业的监管力度。但是非法机构太多、太隐蔽，手术存在极大的隐患，消费者的生命安全无法得到保证。

一位资深整形业专家表示，做医疗美容一定要选择有《医疗机构执业许可证》的医疗美容机构，有很多医疗美容机构外观看着非常上档次，却并没有资质，消费者在选择的时候一定要多加注意。

在产品选择方面，上述专家表示，玻尿酸属于医疗器械，应有医疗器械注册证，不管是国内还是进口产品都要符合中国的相关标准。据了解，国家食药监总局共批准了13种玻尿酸产品。进口品牌为瑞蓝2号、伊婉、艾莉薇、乔亚登4种。国产品牌为润·百颜、海微、舒颜、EME（逸美）、宝尼达、爱芙莱、法思丽、Singfiller（欣菲聆）和肤美登9种。