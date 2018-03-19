非法销售微整形产品1900余万元 女子获刑12年

因通过“微商”渠道销售未经批准生产及销售的美容针剂产品，一名女子以销售假药罪被判处有期徒刑12年，剥夺政治权利2年，并处罚金人民币1600万元。

文章原标题：通过微商非法销售微整形产品1900余万元 女子获刑12年

新京报快讯（记者王煜）今日（3月16日），新京报记者从浙江省绍兴市中级人民法院获悉，因通过“微商”渠道销售未经批准生产及销售的美容针剂产品，一名女子以销售假药罪被判处有期徒刑12年，剥夺政治权利2年，并处罚金人民币1600万元。

假药

绍兴中院称，2016年3月，湖北武汉女子田某在参加广州“美博会”时，认识一名通过微信销售微整形产品的从业者，随后，待业在家的田某，于2016年4月起加入。

此后，田某通过微信朋友圈，每日发布微整形产品广告，包括“肉毒素”“玻尿酸”“水光针”“溶脂针”等10种，购买者通过微信或支付宝转账的方式付款。随后，田某将货款转给上线，告知货物品种、数量、邮寄地址和联系方式，由上线联系位于广州的仓库发货，而这些产品全部来自境外。

2016年12月16日，田某在家中被公安机关控制，绍兴市柯桥区人民检察院于2017年8月18日，向绍兴市柯桥区人民法院提起公诉。

法院认定，2016年4月至12月期间，田某通过上述方式参与销售美容产品共计四千七百余次，累计销售金额达人民币一千九百余万元。法院审理后认为，根据相关机构认定，涉案的10种产品均属药品，且未取得药品批准文号、进口药品注册证号、医药产品注册证号，属于必须批准而未经批准生产、进口，应按假药论处。由于销售金额巨大，而其中部分药品属于注射剂，应依法酌情从重处罚。

2017年11月2日，绍兴市柯桥区人民法院判处田某有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一千九百万元。之后田某向绍兴市中级人民法院提起上诉。

近日，绍兴市中级人民法院作出终审判决，田某犯销售假药罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一千六百万元。