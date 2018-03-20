女子反复高烧不治身亡 发病前曾去美容院祛斑点痣

雷先生是重庆人，去年11月底，他的妻子突然反复发烧，同时并发了重症肺炎，呼吸衰竭等多种重症，在多家医院辗转治疗两个多月后，最终不治身亡。雷先生说妻子生病的前几天，曾在杭州某医疗美容医院做过祛斑的项目。

雷先生是重庆人，去年11月底，他的妻子突然反复发烧，同时并发了重症肺炎，呼吸衰竭等多种重症，在多家医院辗转治疗两个多月后，最终不治身亡。雷先生说妻子生病的前几天，曾在杭州某医疗美容医院做过祛斑的项目。他怀疑妻子突然生病离世跟这次祛斑有关系。

死亡证明

雷先生说妻子离世时只有31岁，之前身体很健康，也没生过什么大病。同时，雷先生表示，妻子本来是要在这家医疗美容医院做两次祛斑项目的，但是在第一次刚做完没几天，就突然发烧，随后就身患重症。雷先生认为这之间太巧合了。当初雷先生的妻子突然生病和祛斑美容真的存在关系吗？记者陪同雷先生来到了这家医疗美容医院。

医院

医疗美容医院出示了雷先生妻子的病历并表示，当时他们做的是祛斑和激光点痣两个项目，消毒工作是严格的，而且也没有在客户的脸上做创伤性的介入，所以不存在感染病毒的风险。对于医院的答复，雷先生并不认同并将事情反映到了卫生监督部门。

投诉

卫生部门初步认为，雷先生的妻子做美容祛斑和生病离世之间没有必然的联系。截止记者发稿，雷先生表示整形医院已经将剩余款项退还给他。对于此事，他不准备再向医院追究。