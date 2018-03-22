女子5个月连做57次美容 不料整张脸被毁惨不忍睹

本来是去美容院做面部美容的，哪知却导致脸部出现水痘、脓包等症状，在美容师称在“排毒”的情况下，女子依然继续“美容”。就这样先后57次面部“美容”之后，女子才意识到问题严重性。

现代快报讯 本来是去美容院做面部美容的，哪知却导致脸部出现水痘、脓包等症状，在美容师称在“排毒”的情况下，女子依然继续“美容”。就这样先后57次面部“美容”之后，女子才意识到问题严重性。3月16日，现代快报记者从苏州相城区人民法院了解到，该院审结了这起纠纷，最终美容院赔偿了2.4万元。

对比

2015 年4月，顾女士来到苏州相城黄埭镇某美容会所做面部美容，在该美容会所购买了他们的美容产品，所涉及美容项目有水魔方、水疗、水芙蓉、排毒、拨筋等。哪知原想通过美容护肤变美的顾女士，在进行“美容”后，开始出现水痘、脓包等症状。此时美容师告诉她，这是身体在“排毒”，会通过后续的美容进行改善。顾女士于是就继续进行“美容”。

然而，在共持续5个月，前后共计57次的面部“美容”后，顾女士面部的问题越来越严重，水痘、脓包毫无好转的迹象，整张脸可以说“惨不忍睹”。

顾女士于是前往苏州某医院治疗，可是经多次治疗又反复发作，被确诊为“激素依赖性皮炎”。随后她前往上海某医院进行再次就诊，前后共产生医疗费 2.4 万余元。

事到如今，顾女士追悔莫及，便一纸诉状将该美容会所告上了法院。

法院经审理认为，根据病历卡以及法院对苏州某医院所作的询问笔录表明，顾女士是因为长时间、大量不当使用激素所导致现在的面部皮炎，而激素最常见的就存在于化妆品、护肤品当中。顾女士在发病前 5 个月一直在该美容会所进行高频率美容，而恰恰她的面部正是在该美容会所长时间频繁美容后出现的问题，综上符合高度盖然性规则。故该院认定，顾女士的面部伤害系美容院长时间提供美容服务引起，应当对顾女士的损害承担相应的责任。

值得一提的是，法院还查明，该美容会所登记领取营业执照的时间为 2015 年 11 月，但其在当年 4 月就开始为顾女士提供美容服务，属于无证照违法提供美容服务。

法院最终判处美容院赔偿顾女士人民币 2.4 万余元。美容院不服上诉，日前，苏州中院驳回上诉、维持原判。

法官提醒：爱美之心人皆有之，然而选择美容服务需谨慎。特别是医疗美容时，要选择信誉度高的美容院接受服务。一定要查看其是否有《营业执照》和《医疗机构执业许可证》及医师资格证，从业人员是否具有上岗资质；在使用美容院的美容产品前，要仔细查看该产品的说明及产品检验合格证，要了解产品的来源、质量、切勿偏信商家的一面之词；消费者一定要与商家签订美容消费服务合同，并索要正规发票和凭证，一旦发生消费纠纷，便于为投诉提供有效证据。