椒江23家美容院被查出使用假药 15家已被刑事立案

爱美之心人皆有之，割个双眼皮、激光祛个毛、修个尖下巴等等的美容服务日益走俏。可是，总有一些利欲熏心的人看到了市场，开始混迹于这个行业，使用一些假的产品来蒙骗消费者。

爱美之心人皆有之，割个双眼皮、激光祛个毛、修个尖下巴等等的美容服务日益走俏。可是，总有一些利欲熏心的人看到了市场，开始混迹于这个行业，使用一些假的产品来蒙骗消费者。

针对此类情况，椒江警方联合市场监管部门开展“眉尖”行动，对椒江区主城区280多家化妆品、美容服务经营单位开展突击检查，重拳打击纹绣市场乱象，共查获使用假药美容店23家，查扣各种麻醉用药47种共96支（盒），对15家刑事立案。

针剂

在城区某美容服务经营单位，联合执法人员发现一些不明来源的乳膏，包装说明上注明标有利多卡因、丙胺卡因、地塞米松、硫酸新霉素等成分的药物。这些药物有些是英文包装、也有些是韩文包装，消费者根本无法看明白是什么。

民警

据办案民警介绍，利多卡因是一种局部麻醉药，给人涂上以后相当于打麻醉剂。根据我国法律规定，麻药属于管控药品，只有具备资质的医疗机构才可以采购，市场上不能流通买卖，利多卡因作为局部麻醉药是处方药。

假药

在当天的检查中，执法人员还发现无中文标签的注射用A型肉毒毒素药物，也就是一般俗称的瘦脸针。早在2008年，A型肉毒毒素药物就被列入毒性药品管理，不当使用可能引起肌肉松弛麻痹，严重时可能会引发呼吸衰竭、心力衰竭等严重症状。

药品

办案民警提醒爱美的女士，未标识我国药品进口的批准文号或生产许可文号的药品均属假药，对于无中文字样的药品，更要格外引起注意，在美容消费中要擦亮眼睛仔细辨认。（鲍盛旭/图文 谭莉娜/视频）

小编有话说

其实针对美容事件，危险不仅来自药品，也有部分风险来自从业人员，此前央视就曾曝光过4天速成微整形培训。

4天速成的“专家”尚且毁掉了不少爱美人士的面容和健康，把爱美人士的脸折腾成什么样子也就可以想象了。

更有医学专家表示，一些水光针有负压，会把血液吸到管子里面，再把药物打进去。如果前一个病人有艾滋病或者乙肝病毒，就存在交叉感染的风险。

其实美容院的猫腻还不止这些，现在就给大家盘点美容院3大骗人招数。

一大坑：办卡篇

很多爱美的女性消费者在美容院都经历过类似的“美容升级”。在各种美容卡的诱惑下，她们就像着了魔一样把钱撒到美容院。

1、美容院免费体验猫腻多

因为该美容院发放的免费体验卡。一般女性作皮肤护理，要经过洗面奶洗脸、去死皮、面部按摩、做面膜、导入精华素之类的营养素，但是免费过后，美容师往往以各种理由要求消费者开卡。“如果你坚持不开卡，美容院通常在体验中要求你支付额外费用。

2、热情服务只为推卡

去美容院体验服务时，店内美容师对她热情有加，享受着上帝式服务。通过聊天摸清了顾客的身份和需求，然后因人制宜。凭着简单的交谈，美容师即可判断出该顾客的消费能力、家庭经济状况，然后进入掏顾客腰包的下一个环节。

二大坑：推销产品篇

这个就是编编开头提到的一样，不少美容院产品的成分、功效、质量检测没有统一标准，无法保证产品质量。一些美容院甚至以次充好，侵害了消费者的利益。

三大坑：美容仪器篇

去美容院做脸的时候往往要用到一些手执的工具。这些神器可谓多种多样，皱纹、黑眼圈、眼袋、青春痘、黑头都可以去除。但是实际呢？是纯粹浪费时间和金钱还是……所以，医疗美容有别于一般的美容护理等项目，一定要选择正规的医疗机构，千万别拿自己的健康开玩笑！