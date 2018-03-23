未来关于基因组的全新研究会来自中国而不是西方国家

2018 MYFACEMYBODY AWARDS美研迈博全球医美颁奖盛典于3月17日在伦敦举办，晚宴结束后，新浪微整形有幸采访到了获得本届“行业科学贡献奖”的获得者Dr.Patrick Treacy。

文章原标题：对话“行业科学贡献奖”获得者：我认为未来关于基因组的全新研究会来自中国而不是西方国家

2018 MYFACEMYBODY AWARDS美研迈博全球医美颁奖盛典于3月17日在伦敦举办，晚宴结束后，新浪微整形有幸采访到了获得本届“行业科学贡献奖”的获得者Dr.Patrick Treacy。

合照

对着我们的镜头，Patrick博士表达了看法：无论是对于西方国家，还是中国而言，医美已经进入了一个全新的时代。我曾经多次去到中国演讲，我非常支持MYFACEMYBODY AWARDS进入中国。在干细胞方面，中国目前拥有大量的研究成果，而西方的研究却受到了一些阻碍，我认为未来关于基因的全新研究会来自中国而不是西方国家。

采访

Dr.Patrick Treacy表示：现在医美中运用最为普遍的填充剂、肉毒素等不会消失，反而它们的运用会越来越广。一些新技术比如干细胞等，也会得到应用。在可见的未来，医美行业的需求将会持续增长，相信亚洲的市场潜力远远大于欧洲。

在技术和机器设备方面，进步也会越来越大。举一个例子，我们现在所用的新射频仪器治疗1次的效果，相当于2004年第一台射频仪器需要治疗16次的效果。而且我认为，随着设备的换代更新，治疗的效果也会越来越好。

我期待医美行业有一个光明的未来，但是前提是操作这些设备的人是谁，目的是什么。因为现在我通过与求美者面诊、网络交流的时候看到，几乎每天都能看到2-3例不当操作导致的并发症出现。