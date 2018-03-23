2018 MYFACEMYBODY AWARDS美研迈博全球医美颁奖盛典于3月17日在伦敦举办，晚宴结束后，新浪微整形有幸采访到了获得本届“最佳年度医美从业者”的获得者Doctor Emma Ravichandran。

文章原标题：对话“最佳年度医美从业者”获得者：试图创造100%的完美，那不是真正的美丽

2018 MYFACEMYBODY AWARDS美研迈博全球医美颁奖盛典于3月17日在伦敦举办，晚宴结束后，新浪微整形有幸采访到了获得本届“最佳年度医美从业者”的获得者Doctor Emma Ravichandran。

合照

审美其实一直没有一个衡量的标准，找对符合自己审美的医生是一件非常关键的事情。关于这个问题，Doctor Emma也发表了一些自己的看法。

采访

她说：没有人的脸是完全对称的，脸部的不完美正是让人变得美丽的原因。我是一个医美从业者，但我并不希望以这个身份去纠正人们脸上的一切缺点，我们必须保持一些不完美，并且让这个人即使有某些缺点但仍然变得更漂亮。试图创造100%的完美，那不是真正的美丽。

作为一名医美从业者，你需要与求美者建立起某种联系，确保自己能符合他们的期望。虽然有时候我们无法完全理解对方的想法和期望，但我认为，作为一个富有审美的医生，我们应该非常善于解读患者的心理，并对他们进行教育和引导，让他们真正理解、明白自己想要的是什么。

很激动今天获得MYFACEMYBODY AWARDS颁发的奖项，我不知道自己会从这么多的优秀医生中脱颖而出，评委告诉我，一部分原因是我对于医美的激情，还有我这颗热爱医美的心。

作为一名优秀的医生，一定要做到以下几点：确保你给求美者使用的是最好最适合他们的产品；确保你使用的是最好的注射器，确保你完全了解你正在使用的设备、正在进行的项目；确保你能够掌握手术的整个过程，并提供求美者最好的治疗方案