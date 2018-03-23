多年以来，MyFaceMyBody Awards全球医美奖以其广泛的影响力、高度的专业性、公平公正的评选机制等深受行业认可。Dr.Shailesh Vadodaria也对其表达了自己的赞赏。

文章原标题：对话评委Dr.Shailesh Vadodaria：谁获得奖项不取决于他的声誉，也不取决于名气

2018 MYFACEMYBODY AWARDS美研迈博全球医美颁奖盛典于3月17日在伦敦举办，晚宴结束后，新浪微整形有幸采访到了本届大赏的评委Dr.Shailesh Vadodaria。

采访

多年以来，MyFaceMyBody Awards全球医美奖以其广泛的影响力、高度的专业性、公平公正的评选机制等深受行业认可。Dr.Shailesh Vadodaria也对其表达了自己的赞赏：我们有一套非常标准化的评判规则，谁获得奖项不是由一名裁判来判断的，也不取决于医生个人，不取决于机构的声誉，更不取决于被评判对象与评委的熟悉程度。而是取决于质量，取决于在此之前大赛主委会设立的评判标准。

除了是当晚的评委，Dr.Shailesh Vadodaria还有另外一个受人尊敬的身份那就是“The Help Smile Trust”慈善机构的创办人，该慈善机构旨在为发展中国家需要救助的人们提供重建手术，其中包括烧伤后挛缩、交通事故后导致的面部畸形和开放性伤口，以及帮助患有唇腭裂的儿童等。

儿童

Dr.Shailesh Vadodaria说：慈善不是我的工作，可以说它更像是一种觉悟，这是和有着相同价值观的人们共同努力的成果。从1985年在印度培训时，我就开始治疗唇腭裂患者。全球每750名新生儿中就有1个出生时发现先天畸形。我觉得帮助他们是我的个人使命，我无条件地帮助需要帮助的人，给他们带来幸福，那种满足和快乐的感觉是无法进行量化的，这便是我从事这项事业长达18年的原因，这已经成为我生命中的核心。