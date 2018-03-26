在美容院闻到脖子上烤肉味 店家回复难接受

去年12月，嘉兴的付女士到一家美容院拔火罐，结果闻到了烤肉的味道。从付女士提供的照片来看，当时她脖子右侧有红色的烫伤痕迹，已经涂了烫伤膏。

文章原标题：在美容院闻到脖子上烤肉味 “我也这样给你五万好了”

去年12月，嘉兴的付女士到一家美容院拔火罐，结果闻到了烤肉的味道。

拔火罐被烫伤

从付女士提供的照片来看，当时她脖子右侧有红色的烫伤痕迹，已经涂了烫伤膏。付女士说，意外是去年12月4号，在嘉兴南湖区这家八周美容生活馆里发生的。

美容生活馆

付女士：“我是这样趴着，然后她上罐的时候，那个罐没上紧，她需要换一个罐，换的时候，她可能操作失误，拿错了一个罐，罐里全部是酒精，就直接把酒精倒在我脖子上了，然后我还没来的及说的时候，另外一个罐马上就上来了，这样的话，罐里有火，把这个脖子就整个燃烧了。当时现在特别痛，然后我也叫的很厉害，很明显就闻到烤肉的味道。”

三个月过去了，付女士的脖子上还有疤痕，断断续续的，将近食指的长度。

技师有两三年经验：当时不小心

拔罐是美容店里的技师莉莉做的。

拔罐

嘉兴南湖区八周美容生活馆技师 莉莉：“当时的话，我们自己也有可能不小心，但是后期我们也有去跟踪，包括我们有到医院去，这个都有证明的。（莉莉你自己从事这个拔火罐，有多久了？）两三年了吧，（那当时怎么会酒精撒上去）这个怎么说呢……”

美容馆：当时没推销

付女士说，当时她是来店里做常规美容，刚好那几天有些感冒鼻塞，就拔了火罐，说是能去火，价格180块钱。

美容馆

嘉兴南湖区八周美容生活馆技师 莉莉：“她自己那天要求做的火罐，我们没有推销这个，所以这个能怎么说呢。这个是不是事实？”

莉莉

付女士：“不是你说对感冒有缓解的。”

嘉兴南湖区八周美容生活馆技师 莉莉：“那你说是不是要拔罐，本来没有推销。”

付女士：“我问你这个项目，你说有，我说我感冒了。”

嘉兴南湖区八周美容生活馆技师 莉莉：“我们也不会说，不负责任。”

付女士：“这个事情，好像你们很有道理一样，我是受害者。”

嘉兴南湖区八周美容生活馆技师 莉莉：“我们不是说很有道理。”

付女士：“这个事情我忍受了多少痛苦，不要说五万块钱，我把你脖子弄成这样，给你五万好了。你们想到我的心里感受吗，我晚上做梦都在哭，脖子上留这么大块疤痕，你觉得我好受吗。”

付女士哭

付女士哭了起来。

索赔五万块，老板只能赔两万

她说，美容院带她到上海和杭州的整形医院看过，付女士希望通过激光修复，价格可能需要两万多。

付女士：“加上误工费，去杭州要做12激光，从杭州到嘉兴再一次的误工费，还有路费等等这些，估计接近4万块钱不到一点。医生讲多少还是要留疤的，那这段时间精神，和留疤的赔偿，所以我跟她说五万块钱。”

索赔

嘉兴南湖区八周美容生活馆 乐老板：“包括前期所有的医疗费，路费我们都是负责的，给她报销掉了，后期她说要一次性了结掉，那我们给到两万的赔偿，综合考虑所有，你要去做激光，这个赔偿，按照正常行情价来说激光费用包括进去了。”

经协商，乐老板表示，综合考虑下来，她们只能赔偿两万块钱，和付女士五万块的赔偿要求，还存在差距。付女士打算通过法律途径解决。

提醒：

1、不要看一遍网络视频就尝试给家人或朋友拔火罐，虽然拔罐操作简单，但容易烫伤。最好是到正规医院去拔罐。

2、皮肤局部破溃、患皮肤过敏或传染病者不宜拔罐。

3、形体消弱、皮肤松垮无弹性、有出血性疾病者不宜拔罐。

4、体表大血管处、静脉曲张、癌肿、外伤者不宜拔火罐。

5、女性在月经及妊娠期间都该遵循医嘱再拔罐。

6、拔罐后皮肤起水疱，小疱可不予理会，大的可消毒后用针挑破，外用抗生素，防止感染。

这些常识请扩散！避免更多人受伤！