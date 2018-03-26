女子应聘主播被要求整形 手术做完发现欠4.5万贷款

在很多人看来，当网络主播既轻松，又能赚不少钱。咸阳姑娘小张便有这样的想法，到小寨一家影视公司应聘主播，刚去就被公司要求到指定整形医院整形，但整形后发现，说好公司出钱，最后自己却背上4.5万元贷款。

原标题：咸阳姑娘应聘主播被要求整形 手术做完发现欠4.5万贷款

网络主播

在很多人看来，当网络主播既轻松，又能赚不少钱。咸阳姑娘小张便有这样的想法，到小寨一家影视公司应聘主播，刚去就被公司要求到指定整形医院整形，但整形后发现，说好公司出钱，最后自己却背上4.5万元贷款。

>>求职者

公司嫌她不是“网红”脸要求先整形

“当时看着薪资待遇不错，就想试一试。”去年12月，咸阳姑娘小张在网上看到了一家公司在招聘女主播，便投了简历，没想到很快就收到了面试邀请。

第二天，小张去面试，该公司一位负责人称试播三日，通过之后就可以上岗了。

小张称，三天试播后，她成为公司签约主播。去年12月29日，小张按照要求去上班时，被该公司一工作人员带到办公室，称要上班需要先去整形，因为她的自身条件离“网红”有距离，经过申请公司能给其提供3.5万元的整形费用。

于是，在工作人员的带领下，小张到整形中心去做了整形。

整形

整形后

公司出钱变成了自行垫付

小张称，到了指定的整容医院，医生对她进行了初诊并告知，需要做“全度美眸术”和韩式生科III（进口），两项手术费用共计4万元。在做完整形交钱时，小张却发现事情没那么简单，陪同她到医院做整形的这家影视公司工作人员称，整形费用需要小张自行垫付，等上班后分24个月报销。

据她描述，当其向工作人员表示没钱后，一名自称是“小牛贷款”的工作人员向她核实基本信息、拍照，并在附近的银行办理了一张储蓄卡。一个小时后，一条手机贷款成功的短信发过来。显示贷款金额4.5万（3.5万元直接打给整形医院，另外1万元为贷款利息），最后她又给这家整形医院交了5000元现金，才得以脱身。

等到整容恢复后去上班，这家影视公司负责人又改口称，整容手术是小张自行申请贷款，只有达到公司的要求后，才会承担给其还款的义务。而看到门外有很多做了整形却无法上班的主播，小张才惊觉上当了！也就是说，她一天班还没有上，就已背上4.5万元债。现在信贷公司天天打电话催债，让她和家人苦不堪言。

和小张一样来应聘被整形的小吴，被贷款整形金额高达7万元，做完整形去上班因不符合公司要求，一分钱工资也没有拿到。

>>影视公司

整形是主播个人行为

3月22日上午11时，华商报记者来到小张曾应聘的这家影视公司，发现这家公司名称已经更换，里面一位负责人表示，他们是新搬进来的，以前公司的事不清楚。但给了记者一个电话，称有问题去找这个张姓负责人。

华商报记者拨通这个电话后，询问该公司地址时，这位姓张负责人称，该公司地址就是华商报记者刚刚去过的那个影视公司。

但对该影视公司与整形医院之间的关系问题，他表示没有任何关系，主播们整形是个人行为，然后匆匆挂断电话。

整形医院

>>整形医院

与“小牛贷款”有合作

对小张在医院做整形被办理贷款一事，3月22日上午11时25分，位于西安市长安路上的这家整形医院业务院长表示，小张做整形钱不够，询问能否贷款分期还，该院刚好与“小牛贷款”有合作，于是就介绍给她。至于她与那家影视机构之间的关系，该院并不了解。

面对记者询问该院与“小牛贷款”之间是什么关系时，这家整形医院的一位工作人员刚开口，就被这位业务院长打断，称就是业务上的合作关系。

>>律师

可向工商公安投诉、报案

据了解，目前小张已向西安市雁塔区法院提起诉讼，法院已受理此案。

陕西众邦律师事务所李小东律师表示，主播是具有完全民事行为能力人，出现这种被贷款是其自身没有尽到审查义务。若演艺公司、整形医院甚至借贷平台存在隐瞒真实情况的行为，建议陷入“整形贷”纠纷的主播，可向工商部门和公安机关投诉、报案，提交相关证据，维护自己的合法权益。

他提醒，远离陷阱，最基本的就是要杜绝天上掉馅饼的美好想象。