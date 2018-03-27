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为参加儿子婚礼 延安一母亲花3.9万美容却成“毁容”

为参加儿子婚礼 延安一母亲花3.9万美容却成“毁容”
2018年03月27日 11:43 中国经济网
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今年43岁的张女士经朋友介绍，从延安不远千里来西安做美容，原本打算在下个月儿子的婚礼上闪亮登场，给大伙一个惊喜的，可没想到却变成了眼前的惊吓。

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皮炎皮炎

　　今年43岁的张女士经朋友介绍、从延安不远千里来西安做美容，原本打算在下个月儿子的婚礼上闪亮登场，给大伙一个惊喜的，可没想到却变成了眼前的惊吓。

　　消费者张女士：“我的脸就成这样了。”

　　记者：“现在什么感觉？”

　　张女士：“又疼又痒。”

　　张女士悔不当初，为了美颜，花了三万九，选择了一个能抗衰老、除皱的美容项目、名为细胞重组。

　　张女士：“就从我这里抽血，抽了几管子血，提取什么干细胞，然后再注射到脸上去，注射前满脸敷的麻药，又敷了点面膜，回去让我拿盐水洗脸，别用水洗脸。”

医院医院

　　张女士说，2月28日第一次做完，两天后皮肤出现了红肿等不适感，因为正值生理期，美容院的工作人员解释这是正常反应，并给张女士又提供了面部喷雾和面膜等产品，可红肿痛痒的症状不仅没缓解、反而更严重了。

　　记者：“摸着烧，表面温度很烫。”

　　张女士：“而且很痒，我晚上都不能睡觉，我每天晚上起来照镜子，我的脸，我就觉得我像个鬼一样。”

　　张女士不敢耽误，在美容院工作人员的陪同下到西安的正规医院就诊，被诊断为皮炎，恢复需要漫长的过程，至今瞒着家人也不敢见人的张女士认为，自己花钱又遭罪美容院难辞其咎，多次上门也没结果。今天中午、张女士再次找到西安市凤城六路上的这家美容院。

　　记者：“细胞重组应该属于是医疗项目了？”

　　西安恩喜医学整形美容院负责人：“对，是医疗项目。”

　　记者：“做之前有没有相关禁忌？”

　　西安恩喜医学整形美容院负责人：“其实是没有禁忌的，本身在做之前，她皮肤本身有痤疮的症状，有炎性反应，我们做之后，她的炎性反应出现了爆发期。”

毁容毁容

　　这位叶院长解释、皮肤的敏感度因人而异，张女士的脸，到底是什么原因造成的，还不好确定，不过美容院仍然会负责。

　　西安恩喜医学整形美容院负责人：“我们并没有要推卸责任，她现在的治疗费用是由我们来承担。”

　　记者：“从出现这个状况到彻底好？”

　　西安恩喜医学整形美容院负责人：“对。”

　　记者：“是所有的费用？”

　　西安恩喜医学整形美容院负责人：“对。”

　　经过查询、这家店面的资质齐全，未央区卫生监督所的负责人建议，如果双方协商无果，张女士可以向辖区卫生局的医政科投诉，对面部进行鉴定再做处理。

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