女子整形后脸上溃洞流脓 维权被踢出群拉黑

爱美之心人皆有之。爱美的邵女士本想通过整容手术让自己变得更美，不料通过郑州一家美容院接受“自体脂肪填充术”后出现难以接受的后果。

原标题：女子整形后脸上溃洞流脓，维权被踢出微信群还被店主拉黑

流脓

爱美之心人皆有之。爱美的邵女士本想通过整容手术让自己变得更美，不料通过郑州一家美容院接受“自体脂肪填充术”后出现难以接受的后果：由于术后感染，面部脂肪全部液化坏死，现在溃烂流脓乃至“面目全非”，不得不住进了医院。追悔莫及的她想找美容院维权，不仅被踢出微信群，还被店主、手术医生拉黑，维权无门。

记者采访这一事件时，也是一波三折：美容店已搬走、店主不接电话、美容院的公司监事说“不知道新店在哪儿”……

溃洞

反映

“脂肪”填充术后肌肉坏死患者面部溃出“大洞”

“我在郑州千禾美容服务有限公司（下称郑州千禾美容）做的自体脂肪填充术，面部脂肪全部液化坏死，现在溃烂流脓。”近日，商丘的邵女士向本报反映，去年11月初，她通过郑州千禾美容做面部整形手术后，出现了难以接受的后果。而在其要求美容院、手术医生对此负责时，却被“轰了出来”。邵女士表示：“这样的黑心医院，希望不要再有像我这样的人上当受骗。”

邵女士提供的照片显示，其左眉骨上方有一个黄豆大小的凹陷；右眼上方的眉骨处，则是花生大小的空洞和另一个黄豆大小的凹陷，空洞里面可明显看到粉红色的脓状黏液；在左脸腮帮处，同样有一个花生大小的空洞和一个黄豆大小的小洞，此处空洞里面肌肉组织难以分辨。

由于问题严重，邵女士不得不住进郑大一附院接受紧急修复治疗。“医生说再不处理，可能会有更多肌肉组织化脓感染，后果难以想象。”

3月23日上午，记者在医院见到了邵女士。其面部创口已经做过处理并包扎。病人手环上的信息显示：面部自体脂肪注射术后感染。对于随后的治疗以及效果，邵女士和丈夫忧心忡忡。

遭遇

术前没有任何协议连台手术未消毒

邵女士说，她之前就是郑州千禾美容的客户。从去年开始，经朋友介绍从郑州千禾美容采购文绣产品，用于文眉、文唇、文眼线等。上半年，还参加了千禾对进货客户进行的免费文秀技术培训。在培训班上，一名叫李某岩的年轻男子负责给大家讲解文绣技术。当时介绍说，李老师在南京从事整形美容，技术很好。

邵女士还被拉进了“千禾整形医院一群”的培训学员微信群。群里经常发千禾所经营的各种整形项目，包括自体脂肪填充、微整形、隆鼻、丰胸、双眼皮、提眉、切眼袋、鼻综合、毛发移植等，并且有手术效果的对比图片、视频等，“群里还发布了各项手术的价格，都是针对学员的，很优惠”。

有天，有名学员在群里发布了自己做自体脂肪填充术的对比照片，邵女士看后很心动。尤其是看到这名学员是自己的群友，她特别相信，跃跃欲试。“现在想起来，她应该是个托儿。因为手术前，我多次加她的微信，她都没有接受。”邵女士说。

了解到自体脂肪填充术只要5800元，为了让自己能变得更美、更年轻，邵女士决定到郑州接受手术。至于手术怎么做、术后达到什么样的效果、手术有没有风险等，她都没有考虑。

去年11月初，按照郑州千禾美容负责人汪某某的要求，邵女士在当地医院做了乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病和凝血四项等项目的检查，带着检查结果来到了郑州。

做手术的地方在航海路与连云路交叉口附近一栋写字楼上。邵女士回忆说，手术前，李某岩并没有和她沟通手术方案，也没有签手术协议啥的。

“手术间很乱，屋里摆的啥都有。前面一个人接受完手术之后，也没消毒，就让我直接躺手术台上了。”邵女士说，李某岩为其实施了局部麻醉，说是“抽了胳膊、小腿以及臀下的脂肪，填充到额头和腮帮等部位”。手术一直进行了4个多小时。“当时他往我左脸腮帮打针的时候，我说不用做腮帮，他就停了，不过左脸腮帮已经被动过了，而右脸的腮帮没有打针”。

噩梦

整容变毁容，脸上多处溃烂流脓

本想术后会变美，岂料可怕的术后感染接踵而至。

手术后，邵女士的面部就开始出现肿胀。原以为是手术的正常反应，但肿刚有点消，她发现额头上起了一个鸡蛋大的包。随后，眼也开始肿了。

脸上越来越肿，没法出门。邵女士来到郑州，找到了千禾美容和李某岩。李某岩说，可能是脂肪液化了。在原来手术的地方，李某岩为她抽取了液化的脂肪。“用的是抽脂肪的大针管，整整抽了两大管子。”邵女士说。

做完抽取手术，邵女士的脸被包扎起来，看不出效果。但邵女士当晚就开始发烧，李某岩带她到附近熟人的诊所输了液。第二天，邵女士返回商丘。李某岩说，脸上的纱布7天后才能拆除。

7天后拆下纱布，邵女士傻眼了：额头原来起大包的地方，皮和骨头之间没有脂肪，是空的。两三天后，又鼓了起来。

随后，问题越来越严重，额头上凹凸不平；左侧腮帮子一直在胀，鼓起来了。接到邵女士的反映，郑州千禾美容负责人汪某某在微信中回复说：“你现在的情况是淤血了，还得李某岩亲自处理。”

邵女士再次来到郑州，李某岩说可以再帮她进行修复手术。邵女士感到害怕，没有同意。经过协商，对方说是美容失败，退赔了2万元。

邵女士回到商丘，在一家正规医院进行了修复手术。医生很怀疑：“你这填充的不像自体脂肪，要不为啥一直在长？是不是打了什么别的东西？”这次修复手术，花了1.8万元。

不过，噩梦没有结束。春节后，邵女士发现，脸上又开始鼓包，太阳穴的大包，手一摸就会跑。腮帮子上先是起了小疙瘩，有天她突然感觉有东西从脸上往下流，一抹竟是脸上的“疙瘩”破了，流的脓水。

脸上的问题越来越严重，原来鼓起来的地方先后溃烂、流脓，脸上出现了大大小小的洞。商丘的医院建议她到郑州治疗，邵女士来到郑州住进了郑大一附院。

在这里，邵女士接受了修复治疗。医生从她脸上的创口里取出许多一两厘米长的絮状物。“医生特意让我看了，并问我到底打了什么东西。说这些取出物不像是脂肪，但不清楚是什么材料。”

调查

企业经营范围未涉及整形术

25日下午，记者多次拨打汪某某的手机，均被挂断；而其公司官网公布的固定电话则一直无人接听。公开的企业登记信息显示，郑州千禾美容的法人代表正是汪某某，经营范围主要是美容美甲文绣技术服务、健康管理信息咨询、销售文绣用品等。

据工商登记信息，陈某杰为郑州千禾美容的监事。记者随后拨通其手机，咨询邵女士整形的相关情况，陈称自己并不知晓此事。此前，郑州千禾美容的服务处所，是在航海中路正商航海广场B座，而据了解，目前其已经搬走。记者询问郑州千禾美容目前的经营地址时，陈某杰称自己也不清楚。

提醒

注意区别生活美容和医疗美容

2017年一季度，郑州市卫生计生监督局曾就群众投诉做过统计，其中因整形美容失败引发的举报投诉，占到全部举报投诉的58.3%，且大部分涉及没有医疗美容资质的机构或人员。

卫计委发出的健康消费警示称，生活美容是一种非医疗行为，属于一种商业服务行为；而医疗美容则是一种医疗行为，其医疗机构和医疗从业者必须遵守政府行政部门的管理规定。因此，如果消费者想做注射美容、隆鼻、隆乳、抽脂时，建议选择具有医疗美容资质的医疗机构就医。

追踪

涉事公司是否有医疗资质？手术医生是真医生吗？

邵女士称，在其与郑州千禾美容交涉之初，她就被踢出了“千禾整形医院一群”的培训学员微信群，而后，汪某某和李某岩也将其微信拉黑。

郑州千禾的网站显示，该机构的项目直通车包括：脂肪填充、微整形、丰胸、双眼皮、鼻综合、毛发移植等。其负责人汪某某是千禾整形的副院长，从事微整形行业8年。而记者通过“卫生监督观察”公众号，并未查到郑州千禾的相关执业信息。

据邵女士称，她在手术前后，曾向做手术的医生李某岩索要医师证，被对方搪塞过去。而李某岩在郑州千禾美容的网站上，则是“从事整形行业7年，积累了丰富的整形经验和高度的审美能力”的专家。随后，记者将此事反映到卫生计生监督部门，工作人员表示，将就此事展开调查。