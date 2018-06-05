揭暴利“优弹素”谎言 涉违规宣传美容功效等问题

近日，号称“双蛋白美容饮品领先品牌”的优弹素因涉嫌传销被推上风口，并被揭露暴利下的三大谎言。

揭穿暴利“优弹素”三大谎言

优弹素涉嫌违规宣传美容功效、代工方资质过期、零售价格虚高等问题

近日，号称“双蛋白美容饮品领先品牌”的优弹素因涉嫌传销被推上风口浪尖。新京报记者进一步调查发现，优弹素打出的“双蛋白”诸多美容卖点涉嫌违规宣传，其代工方之一的生产资质已经过期。

优弹素客服出示的产品代理价格与功能宣传

而作为一款只在微商渠道销售、自称“高科技抗衰老”的美容饮品，优弹素在经层层代理加价后，终端零售价格高达368元/盒。而业内人士向新京报记者透露，其每盒产品成本仅为30余元，可谓暴利。优弹素产品实际上由多个代工方生产，其品牌方的研发资质令人生疑。

谎言1：非补水美容功能涉嫌违规宣传

优弹素官网将其产品中核心卖点“双蛋白”描述为，由优弹素与日本新田明胶东京研发中心联合研发而成，是“双蛋白美容饮品的领先品牌”。

从优弹素的大部分宣传资料可看出，其“双蛋白”主要成分指的是鲣鱼弹性蛋白肽与鱼胶原蛋白肽。根据其表述，这些“提取自深海鲣鱼心脏动脉球的弹性蛋白肽”，“完整保留了锁链素和异锁链素两种标志性氨基酸，足量有效添加，被人体分解为PG（脯氨酰甘氨酸）等氨基酸肽链吸收后，与胶原蛋白协同作用，可以促进人体胶原蛋白与弹性蛋白合成，淡化皱纹，防止松弛”等。

5月22日，新京报记者以商家身份咨询优弹素官方客服，其称优弹素有“胶原蛋白弹性蛋白维C”固体饮料和果汁饮品两种。由于优弹素采用“双蛋白”，因此具有保持皮肤弹性、补水保湿、水油平衡、减缓红血丝、抗光老化、收缩毛孔、防止海鲜过敏等15种功效。

同时，该客服还给记者发来一篇署名为“优粉自习室”的文章，详细介绍优弹素各个功能，并配有消费者使用前后对比图。该文章称，“优弹素里含有超起（剂）量添加的双蛋白，谁喝谁有效”，改善案例包括淡斑、去黑眼圈、修复伤口、淡化妊娠纹等。

尽管优弹素客服对其产品效果充满信心，但食品科普作者云无心向新京报记者透露，“双蛋白”实则是国民营养计划中的一个食品营养概念，优弹素提出的“双蛋白”美容属于滥用名词。

公开资料显示，“双蛋白”概念起初源于2006年5月在上海“第二届中国大豆食品产业圆桌峰会”，会上首次提出“双蛋白”概念及其战略，随后由国家食物与营养咨询委员会顾问尹宗伦等人联名建议国务院实施“中国特色双蛋白工程”。与优弹素宣传的美容概念不同，该工程推广的“双蛋白”指的是“优质植物蛋白质为主，优质动物蛋白为辅”的双蛋白食品（大豆蛋白+牛奶蛋白），宣传平衡膳食和合理营养新理念，解决影响国民健康的双重营养问题。

优弹素客服出示的功能宣传

对于胶原蛋白肽的作用，中科院理化技术研究所明胶与微纳米碳材料研究室主任郭燕川曾在接受媒体采访时表示，胶原蛋白肽具有多种功效，例如抑制血管紧张素转化酶活性、抗氧化活性、消除自由基、减少膝关节或髋关节疼痛、增强骨密度、维持骨代谢平衡等。但对于胶原蛋白肽美容的作用，郭燕川只字未提。

业内专家指出，在我国，作为保健品的胶原蛋白经食药监部门批准的功能主要有两项——增加骨密度和改善皮肤水分，号称其他功能属于违规。而优弹素只是普通食品，不是保健品。

谎言2：层层加价翻出10倍暴利

根据优弹素客服提供的代理报价，一盒68克（6.8克×10条）的优弹素胶原蛋白弹性蛋白维C固体饮料（果汁产品为30ml×10条），其全国总代理拿货价为120元，省级代理拿货价为170元，市级代理拿货价为220元，“体验代理”拿货价为308元，终端零售价则高达368元。而按照优弹素的官方说法，3盒是一个“见效周期”，这意味着普通消费者一次消费通常至少要支出1104元。

专门经营日本进口鲣鱼弹性蛋白肽的顾先生向新京报记者透露，如果是真正从日本进口的鲣鱼弹性蛋白肽，由于相对稀缺，其批发价格为24000元/千克。优弹素产品中所用的鱼胶原蛋白肽目前批发价约为245元/千克。

按照顾先生推算，在一盒68克的优弹素产品中最多含有50克鱼胶原蛋白肽，约含有0.4克鲣鱼弹性蛋白肽，二者成本合计约为2.185元/盒；剩余的各类水果粉、维生素C及包装等成本保守估计约为10元。那么，一盒优弹素固体饮料的成本仅为31.85元，约为其售价的1/10。

谎言3：代工方食品生产许可证过期

工商资料显示，2017年11月之前，优弹素商标注册公司为上海熙芮生物科技有限公司，法定代表人是王鹏。2017年11月，优弹素商标持有者变更为上海极迦生物科技有限公司，王鹏持有公司80%股份。而据新京报前期调查，王鹏正是网红艺人Ayawawa（杨冰阳）的丈夫。

在业内看来，优弹素品牌方上海极迦生物科技有限公司更像是一家“皮包公司”，产品生产甚至是研发都可能来自代工工厂。

据新京报记者了解，优弹素“胶原蛋白弹性蛋白维C固体饮料”的代工厂家包括上海普维健康食品有限公司、普维食品发展（上海）有限公司等，而普维健康实为普维发展的控股股东。

6月3日，新京报记者根据一位消费者提供的优弹素固体饮料产品信息，在国家市场监管总局官网查询发现，上海普维健康食品有限公司的生产许可证书已于2018年6月2日到期。

上海网上政务大厅行政处罚信息显示，上海普维健康食品有限公司曾帮上海一童食品有限公司代工生产“多补达乳糖酶TM益生元固体饮料”，但却因超范围添加乳糖酶，导致上海一童食品有限公司在2017年10月30日被上海市闵行区市场监督管理局处以没收违法所得，并罚款86834元。

此外，在多个优弹素代理发给新京报记者的材料中，经常会提到优弹素通过了CTI（华测检测）与CCIC（中国检验认证集团）两大官方权威机构的检测，并称“该产品有害物质全部未检出”。

有业内人士指出，从优弹素提供的两份检测证书可以发现，这类检测属于产品的常规检测，“一般正规厂家都会通过”，仅表明产品送检样本没有食品安全问题，并不代表产品拥有优弹素宣称的那些美容功效。

基于上述问题，新京报记者自6月3日起联系上海极迦生物科技有限公司，但截至发稿尚未收到回复。