成都三家机构涉嫌非法开展医疗美容被查

为促进成都医疗美容行业健康发展，6月起成都集中开展以生活美容机构涉医行为为重点的“打非”专项整治行动。

文章原标题：“痘博士”、“苦菜花韩式定妆”……三家机构涉嫌非法开展医疗美容被查

执法人员在执法行动中

为促进成都医疗美容行业健康发展，6月起，按照市打击非法行医办公室统一部署和安排，市卫计委牵头，联合各“打非”成员单位，在全市集中开展以生活美容机构涉医行为为重点的“打非”专项整治行动。

5日上午，市卫生计生监督执法支队派出两个督查小组，分赴锦江区及新津县开展“打非”督导工作。市公安局、市工商局、市食药监局、市城管委及多个区级“打非”成员单位联合执法。

在盐市口“苦菜花韩式定妆”美容店内，执法人员指着一台“光子脱毛”器械告诉记者，作为生活美容店，此类器械涉嫌涉医类操作。在东大街，执法成员突查“痘博士”，在店内发现涉医器械、药品若干。“这个红光治疗仪属于医疗器械。”执法人员指着该器械的一处标识牌说道。此次行动，市、区（锦江区、新津县）两级共出动人员50人，车辆11台，覆盖涉嫌非法开展医疗美容活动的机构3家，其中另一家涉嫌非法的美容机构位于新津。与此同时，全市各区也分别进行了专项整治行动。据介绍，部分生活美容机构打着“尖端科技”“韩国专家”等幌子，违规开展涉及医疗美容的项目，如割双眼皮、注射隆胸等服务，而这些项目均属于医疗美容范畴。

如何界定医疗美容？市卫生计生监督执法支队医疗（中医）卫生监督大队副大队长肖潇介绍，凡是运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法，对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的，都属于医疗美容范畴。他建议消费者，一旦发现生活美容机构开展医疗美容服务，及时向卫生计生执法监督部门举报。

部分主城区卫生计生监督执法机构举报投诉电话：

锦江区卫生计生监督执法大队：028-86625116

青羊区卫生计生监督执法大队：028-86950184

金牛区卫生计生监督执法大队：028-87573059

成华区卫生计生监督执法大队：028-84320548

武侯区卫生计生监督执法大队：028-85072206

高新区卫生计生监督执法大队：028-82824155

成都商报记者 王拓 摄影报道