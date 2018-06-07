神操作 南京一女子隆鼻后假体竟“破鼻而出”

南京的王女士通过朋友介绍在某医疗整形机构做了隆鼻手术，可术后却发现自己的鼻子不对劲……

据媒体6月6日报道，这两天，南京的王女士告诉记者，去年7月份，她通过朋友介绍，在南京美约医疗整形机构花了3万块钱，做了隆鼻和割双眼皮两个项目，可是术后发现自己的鼻子有些不对劲。

王女士说：“鼻头很歪，很明显，鼻子抬起来鼻头向一边倾，鼻孔一个大一个小，如果没有问题他们不会不收费帮你进行修复手术的。”

假体露出

王女士表示，发现鼻子歪斜后，去年10月份，整形机构也为她做了修复手术，可是没想到的是，术后鼻子开始红肿发炎，用于填充支撑的异体骨消失了，最让她感到害怕的是，半个月前，她的鼻尖位置出现穿刺，白色胶质物体居然“破洞而出”。

王女士说：“ 看起来就是鼻子这边假体脱落了，嘴巴闭不上，我所有朋友看到我都笑我，我也不好意思出门，说你这个鼻子做成这样像猪鼻子一样。”

王女士的父亲告诉记者，第二次手术后，去年12月，女儿曾和整形机构签过一份协议，内容声称院方愿意退款2万元，但退款后不再追究院方责任，而近期出现假体溢出情况后，机构也联系了第三方医院准备再次进行手术修复。

隆鼻手术为什么会导致假体溢出呢，随后，记者陪同王女士父女俩，一同来到位于南京中央北路的这家美约整形机构，一位自称当时介绍王女士来整形的店内负责人这样解释。

假体露出

南京美约医疗整形机构负责人表示：“她原来前面垫的骨头，吸收了，组织发炎以后，组织就像小虫一样的吃里面的异物，把骨头吃完了以后就没有了。”

这位负责人表示，由于术后发炎，用于支撑鼻体的异体骨被钙化吸收，鼻子内的填充物假体就破皮而出，负责人认为，导致术后发炎和王女士本人生活方式有关，机构不能承担所有责任。

南京美约医疗整形机构负责人说：“医生就讲你这个朋友不注意，第二天就发炎了，（为什么会发炎呢）你问他自己，又抽烟又跑出去玩，又跑到KTV。”

经过记者现场调解，最终，美约整形机构承诺向王女士退款一万元，并联系第三方医院为她再次进行修复手术，所有费用由整形机构承担。

对于负责人给出的结果，王女士父女表示可以接受。目前，双方正在就修复手术的相关情况与医生进行沟通。

（责任编辑：谭滢）