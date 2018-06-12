广东省食品药品监督管理局发布公告 神奇的祛痘产品居然含激素

不少长痘的青年人都会被神奇的祛痘膏所吸引，但这些产品很有可能添加了禁用物质。近日，广东省食药监局发布公告，部分产品存在非法添加禁用物质问题。

（文章来源 南方+）

文章原标题：三批次“祛痘”化妆品查出禁用物质！快看看你家有没有

痘痘

效果“神奇”的祛痘膏吸引了不少长痘的青年男女，但要当心，这些祛痘产品很可能添加了禁用物质。近日，广东省食品药品监督管理局发布公告，在化妆品安全专项整治行动中，发现标示为“神农故事祛痘精华霜”、“神农故事祛痘精华液”、“洛逸夫祛痘霜”等3批次产品存在非法添加禁用物质问题，产品不合格。

记者查询发现，这三种祛痘产品被查出分别添加了甲硝唑、氧氟沙星、灰黄霉素、地塞米松等抗生素和糖皮质激素，均为化妆品禁用物质。广州市皮肤病防治所皮肤科主任医师叶兴东告诉记者，市面上一些祛痘产品，刚使用时消除效果很好，但一停药就会出现反跳现象，这是因为产品里面添加了激素。目前临床门诊发现，不少患者都因使用了非法添加禁用物质的化妆品，导致激素依赖型皮炎。

记者检索资料发现，神农故事祛痘精华液并非第一次上黑名单。2016年重庆就曾经在抽检中发现该产品使用甲硝唑、氧氟沙星等禁用物质。

广东省食品药品监督管理局要求，相关地市食品药品监管部门依法对相关企业立案调查，立即责令企业召回不合格产品，彻底查清不合格产品的批次、数量和流向，并将相关信息通报产品流向地的食品药品监管部门；对涉嫌假冒的产品，要深查深究相关经营企业的进货渠道，严厉打击制假售假化妆品行为；在查清事实的基础上，对企业违法违规问题依法查处，并向社会公开。各地化妆品经营使用者应立即停止销售使用、就地下架封存上述不合格产品，并将有关情况报告当地县级以上地方人民政府食品药品监管部门。

广东省食品药品监督管理局提醒广大消费者，应关注监管部门发布的不合格化妆品信息，通过正规渠道购买化妆品。如发现被通报的不合格产品仍在销售的，请及时进行投诉举报。举报电话：12331。

广东省化妆品监督抽验不合格产品名单（2018年第1期）

1、神农故事 祛痘精华霜 检出甲硝唑7281、氧氟沙星6767

2、神农故事 祛痘精华液 检出甲硝唑7061、氧氟沙星5011

3、洛逸夫 祛痘霜 检出甲硝唑6533、灰黄霉素6.34、地塞米松4.0

[记者]严慧芳